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台南佳里防疫總動員　北門高中機器人展示環境消毒功能最吸睛

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▲佳里國際扶輪社、金唐殿上元燈慈善會等單位聯合捐贈防疫物資，提升台南市佳里區防疫力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲佳里國際扶輪社、金唐殿上元燈慈善會等單位聯合捐贈防疫物資，提升台南市佳里區防疫力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎疫情，為能提升區公所第一線工作人員、台南市佳里分局員警及協勤民力執勤防疫能力，由佳里國際扶輪社、金唐殿上元燈慈善會、台南市異業交流協會及顯昌眼鏡公司聯合捐贈防疫物資，計台酒酒精100瓶（600ml）、抗菌防疫藥皂1800塊、桶裝次氯酸水30公升及護目鏡180支，藉以提升佳里防疫力量。

防疫物資聯合捐贈活動，在佳里區公所前廣場盛大舉行，台南市長夫人劉育菁老師、市議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭、陳昆和、方一峰及謝財旺特助謝舒凡等5人、大台南警察之友會佳里辦事處主任周文雄、佳里國際扶輪社社長葉明進、金唐殿上元燈慈善會會長楊志超、台南市異業交流協會理事長莊明儀、佳里警分局長斯儀仙、副分局長陳俊凱、李銘吉、財政稅務局佳里分局主任李長潔、佳里戶政事務所主任詹于瑩、佳里地政事務所主任陳聖智、佳里義警中隊長蔡寶財、佳里民防中隊長陳駿逸、國立北門高中校長沈文寅、家長會長吳松儒、六安里長林佩玲及協勤民力及志工等人與會。

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捐贈儀式首先由國立北門高中機器人社團表演AI機器人乾洗手及環境消毒，防疫前衛作法，令人大開眼界，頗為吸睛。佳里分局宣導團巡官李晟邦以「違停零容忍」加強違規執法重點路段、新興毒品態樣及新興詐騙手法，與現場民眾分享工作經驗，內容活潑生動及結合案例解說，反應熱烈。

佳里區長朱雅宏表示，感謝北門高中機器人社團願意主動提供機器人，至佳里地區各公部門協助環境清潔消毒，並透過公私協力，通力合作，對聯合捐贈者及展示防疫教學成果，表示感謝並致贈感謝狀，另警察人員在防疫工作中，除協助區公所、衛生所共同執行居家檢疫（隔離）訪查、電子圍籬監控及違規偵辦外，並主動維護口罩發放處所安全秩序；執行夜店、電子遊戲場、飲酒及小吃部等特種場所檢查，勸導業者加強自主健康管理或配合政策暫停營業；近日更因清明連續假期，各風景區及夜市人潮聚集，區公所、經發局、市場管理處、衛生所、警察分局、消防隊等單位主動投入宣導保持社交安全距離，對防疫工作的付出，不遺餘力。

國立北門高中校長沈文寅表示，該校機器人社團成員吳佩穎等10位同學，原先於3月要參加FRC機器人台灣區及4月份美國世界比賽，因新冠肺炎疫情嚴峻，無法成行，將學習成果，運用於光源熱點感應自動噴灑乾洗手酒精液及透過機器人背負消毒桶內裝次氯酸水自動消毒環境，避免次氯酸水直接接觸皮膚，產生身體不適。

▲佳里國際扶輪社、金唐殿上元燈慈善會等單位聯合捐贈防疫物資，提升台南市佳里區防疫力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里警分局分局長斯儀仙表示，警察前衛防疫，超前部署，除持續在治安工作上全力以赴外，仍將全力配合執行各項防疫工作；也響應市長黃偉哲提倡「安全旅遊」政策，請各分駐（派出）所在人潮擁擠風景區地區、佳里夜市及中山市場等處，結合區公所、衛生所、消防分隊等進行防疫宣導。並高聲呼籲民眾於防疫期間，社交距離至少保持室內1.5公尺、戶外1公尺的建議距離，不特定人處所，請務必戴口罩，以降低感染與傳播的機會，保護自己與他人，全民共同抗疫，不可鬆懈。

▲佳里國際扶輪社、金唐殿上元燈慈善會等單位聯合捐贈防疫物資，提升台南市佳里區防疫力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長夫人劉育菁老師表示，佳里地區在區長朱雅宏統合防疫資源，共同為防疫工作所作的努力，有目共睹，僅代表市長黃偉哲表示高度的肯定，也籲請各單位要珍惜得來不易的防疫物資，共同做好防疫的工作，落實戴口罩、勤洗手作為，並掌握「內、外、夾、弓、大、立、腕」等洗手7字口訣，確實搓洗乾淨，若身體不適則在家休息或儘速就醫。

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