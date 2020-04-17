防疫再升級　台南市安南醫院啟用組合屋設立防疫門診

▲台南市立安南醫院，搭建組合屋開設防疫門診，提升感染管制規格，保護醫病雙方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3月底以來，我國新型冠狀肺炎確診人數暴增，加上清明連假出遊潮，民眾對於這波疫情的擔憂上昇，也讓各醫院新型冠狀肺炎篩檢人數暴增，讓醫護疲於奔命，為使相關採檢醫護、病人都能更安全、更有效率完成採檢，安南醫院搭建組合屋開設防疫門診，提升感染管制規格，保護醫病雙方。

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新冠肺炎疫情仍未見落幕，隨著擴大採檢政策開始，可見將有更多篩檢個案湧入醫院，多家醫院亦已設置戶外篩檢站因應。惟近日氣候極端不穩，日夜溫差與強風均考驗著帳篷式篩檢站的舒適與安全性；再者，整個流程中護理師、放射師以及醫師們都要著口罩、防護衣進行測量體溫、生命徵象、問診、照X光、採檢、衛教、開藥、批價及領藥。一關接一關的做法，時間上包含穿脫防護衣，每位病患常常需要約2小時才能完成所有動作，可謂艱辛。



有鑑於此，安南醫院思考要以病人為中心的理念，架設組合屋，設立戶外防疫門診以解決上述問題，參考各醫院做法及醫院空間和風向後，跟衛生局及工務局報備施工後正式啓用。

林瑞模院長表示，防疫門診是使用組合屋方式建立，裡面分成兩間，較大空間是病患區，可以照X光和採檢，此空間為負壓空間，裡面空氣經由HEPA過瀘後才會抽到室外。較小空間為醫療區，使用抽風機把戶外空氣抽進房內變成正壓空間。病患區跟醫療區中間隔一面牆，牆中間有壓克力板可採檢。兩房間互有揚聲器故溝通無礙。同時，病患區有一台IPAD可提供醫師進行視訊問診，也都設有紫消燈，當病患不在裡面時會打開進行消毒。

感染科主任馮南雄全程指導防疫門診流程，包含出入動線、安全採檢，以及徹底消毒等感染管制作業，高規格防疫、萬全準備，務求保護第一線醫護同仁與病人安全。醫療區可直接掛號、書寫病歷跟開藥，不過領藥及批價仍需要護理師協助處理，費用可使用中國醫藥大學醫指通APP或網路轉帳或ATM繳費即可。病患進入採檢站一律穿戴手套，自行量測血壓，待所有文件簽完名後，離開時投入組合屋外信箱，再脫下手套消毒手部即可離開。整個過程實測可以在半小時內完成。





急診醫學部符凌斌主任表示，如此設計讓醫護人員在正壓空間而病患在負壓空間，雙方可以放心進行採檢作業，不需一直重覆穿脫防護衣，不但可讓篩檢時效加快，病患更安心也不必風吹雨打，防疫物資也能有效運用。假若社區感染萬一爆發，需要檢疫更多病患時，在組合屋面對馬路之牆面會再開立一個壓克力板，這樣就可以立馬展開得來速採檢，病患可以直接開車採檢不用下車。



副院長許秉毅建議非急症病患若要來篩檢，應以白天為主，這樣比較不會影響醫院作業，過往曾有病患在深夜或凌晨要求篩檢，對此醫院會比較困擾，期待全國民眾與醫界一條心，共同抗疫成功。

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