　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防疫再升級　台南市安南醫院啟用組合屋設立防疫門診

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市立安南醫院，搭建組合屋開設防疫門診，提升感染管制規格，保護醫病雙方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院，搭建組合屋開設防疫門診，提升感染管制規格，保護醫病雙方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3月底以來，我國新型冠狀肺炎確診人數暴增，加上清明連假出遊潮，民眾對於這波疫情的擔憂上昇，也讓各醫院新型冠狀肺炎篩檢人數暴增，讓醫護疲於奔命，為使相關採檢醫護、病人都能更安全、更有效率完成採檢，安南醫院搭建組合屋開設防疫門診，提升感染管制規格，保護醫病雙方。

▲台南市立安南醫院，搭建組合屋開設防疫門診，提升感染管制規格，保護醫病雙方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

新冠肺炎疫情仍未見落幕，隨著擴大採檢政策開始，可見將有更多篩檢個案湧入醫院，多家醫院亦已設置戶外篩檢站因應。惟近日氣候極端不穩，日夜溫差與強風均考驗著帳篷式篩檢站的舒適與安全性；再者，整個流程中護理師、放射師以及醫師們都要著口罩、防護衣進行測量體溫、生命徵象、問診、照X光、採檢、衛教、開藥、批價及領藥。一關接一關的做法，時間上包含穿脫防護衣，每位病患常常需要約2小時才能完成所有動作，可謂艱辛。

有鑑於此，安南醫院思考要以病人為中心的理念，架設組合屋，設立戶外防疫門診以解決上述問題，參考各醫院做法及醫院空間和風向後，跟衛生局及工務局報備施工後正式啓用。

▲台南市立安南醫院，搭建組合屋開設防疫門診，提升感染管制規格，保護醫病雙方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林瑞模院長表示，防疫門診是使用組合屋方式建立，裡面分成兩間，較大空間是病患區，可以照X光和採檢，此空間為負壓空間，裡面空氣經由HEPA過瀘後才會抽到室外。較小空間為醫療區，使用抽風機把戶外空氣抽進房內變成正壓空間。病患區跟醫療區中間隔一面牆，牆中間有壓克力板可採檢。兩房間互有揚聲器故溝通無礙。同時，病患區有一台IPAD可提供醫師進行視訊問診，也都設有紫消燈，當病患不在裡面時會打開進行消毒。

感染科主任馮南雄全程指導防疫門診流程，包含出入動線、安全採檢，以及徹底消毒等感染管制作業，高規格防疫、萬全準備，務求保護第一線醫護同仁與病人安全。醫療區可直接掛號、書寫病歷跟開藥，不過領藥及批價仍需要護理師協助處理，費用可使用中國醫藥大學醫指通APP或網路轉帳或ATM繳費即可。病患進入採檢站一律穿戴手套，自行量測血壓，待所有文件簽完名後，離開時投入組合屋外信箱，再脫下手套消毒手部即可離開。整個過程實測可以在半小時內完成。

▲台南市立安南醫院，搭建組合屋開設防疫門診，提升感染管制規格，保護醫病雙方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

急診醫學部符凌斌主任表示，如此設計讓醫護人員在正壓空間而病患在負壓空間，雙方可以放心進行採檢作業，不需一直重覆穿脫防護衣，不但可讓篩檢時效加快，病患更安心也不必風吹雨打，防疫物資也能有效運用。假若社區感染萬一爆發，需要檢疫更多病患時，在組合屋面對馬路之牆面會再開立一個壓克力板，這樣就可以立馬展開得來速採檢，病患可以直接開車採檢不用下車。

副院長許秉毅建議非急症病患若要來篩檢，應以白天為主，這樣比較不會影響醫院作業，過往曾有病患在深夜或凌晨要求篩檢，對此醫院會比較困擾，期待全國民眾與醫界一條心，共同抗疫成功。

・《The King：永遠的君主》鄭恩彩也愛用

ET快訊
英研究「安全國家」台灣排第七　陳時中坦言「嚇一跳」曝原因
驚悚畫面！北橫騎士過彎超車打滑　慘被聯結車「輾壓2次」斷魂
快訊／疫情影響　今年金曲獎確定延期
快訊／連兩天零確診！國內新冠肺炎續維持395案
LIVE／今天再拚零確診？　指揮中心最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超級傳播者「微顆粒」造成氣流擴散？張上淳：空調確實可能吹得更遠

日月潭「載客小船」旅客掛零！船夫納紓困對象　千人可領6萬補助

社區傳播風險低能出遊？陳時中籲「多忍忍」：放鬆就會有危機

才剛送完菜「祥富水產」就跳票　他：去年1天要1、20籃菜最近幾天才1籃

防疫再升級　台南市安南醫院啟用組合屋設立防疫門診

東南亞「有點蠢蠢欲動！」　陳時中：將比照歐美入境居家檢疫

英研究「安全國家」台灣排第七！陳時中坦言「嚇一跳」曝原因

筆電鏡頭沒遮！同學驚呆「駭客會偷看」　網曝「大咖都貼了」：比較安心

家長買不到4歲童口罩！　陳時中坦言「的確比較少」：先給幼兒園使用

巴西新冠患者用高劑量奎寧死亡！張上淳曝國內使用狀況

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

記錄生產最美瞬間...過程超催淚 見妻宮縮慘叫他心疼：媽媽辛苦了

超級傳播者「微顆粒」造成氣流擴散？張上淳：空調確實可能吹得更遠

日月潭「載客小船」旅客掛零！船夫納紓困對象　千人可領6萬補助

社區傳播風險低能出遊？陳時中籲「多忍忍」：放鬆就會有危機

才剛送完菜「祥富水產」就跳票　他：去年1天要1、20籃菜最近幾天才1籃

防疫再升級　台南市安南醫院啟用組合屋設立防疫門診

東南亞「有點蠢蠢欲動！」　陳時中：將比照歐美入境居家檢疫

英研究「安全國家」台灣排第七！陳時中坦言「嚇一跳」曝原因

筆電鏡頭沒遮！同學驚呆「駭客會偷看」　網曝「大咖都貼了」：比較安心

家長買不到4歲童口罩！　陳時中坦言「的確比較少」：先給幼兒園使用

巴西新冠患者用高劑量奎寧死亡！張上淳曝國內使用狀況

曹政奭暗戀過田美都！《機智醫生》5人幫終於出現愛情線？

「生活機能＋未來捷運」沒救？買錯時機　透天厝屋主轉手賠近500萬

零確診商機！六角旗下「日出茶太」明星商品第二杯0元搶市

患難見真情！日本政府發言人3天2度提台灣　再謝台捐200萬片口罩

欠1.8萬罰款房屋被法拍改「暫緩點交」！基隆男：心聲被聽見了…逆轉關鍵曝

超前部署視察防汛整備　盧秀燕：防疫與防災一樣重要！

增添LED頭燈＆全彩儀表！「19.8萬元」4缸重機新年式登場

主動當志工讓浪浪變漂亮...幫助牠們找家　善心美容師巧遇專屬毛孩

20歲台男「冒充公安」！用一條簡訊騙走1千萬…在瀋陽被逮捕

收錄台北不限時咖啡廳！7間特色裝潢　自然、文青風全都有

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

避談台灣　德國在台協會遭洗版　

「激情惹火紅口罩」美呆...地點曝光

全台最美高校女神！景美「甜美正妹」許悅奪冠

陳冊房產被查封「罰單秒繳」　父親哭了

突繼承2億！獸醫「成就感莫名消失」

祥富水產倒閉網喊不意外：吃一次就夠了

在美台人確診　住院自費恐100萬

合夥人搬空整間店！知名網紅咖啡廳歇業

德收100萬片口罩避談台灣！他驚「311地震捐款翻版」

祥富水產突倒閉　員工曝跡象：年初就裁員

德國收口罩避談台灣　名醫：我們不是佛地魔

更多熱門

相關新聞

配合防疫　東管處各景區控管車流人流

配合防疫　東管處各景區控管車流人流

東部海岸國家風景區管理處配合防疫，已於10日起在著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，遊客較多的重要據點分為戶外及室內場地實施入園人數控管，避免引發疫情擴散維護遊客安全。

北美馬自達為醫護提供換由、清潔

北美馬自達為醫護提供換由、清潔

花蓮市宣導自我防護　米老鼠地標戴口罩

花蓮市宣導自我防護　米老鼠地標戴口罩

南警總動員瓦解販賣改造槍械集團

南警總動員瓦解販賣改造槍械集團

三天兩度零確診！Yahoo首頁曝「藏頭詩亮點」

三天兩度零確診！Yahoo首頁曝「藏頭詩亮點」

關鍵字：

防疫升級台南安南醫院組合屋防疫門診

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

全球「最安全國家」名單曝！台灣第七

德國收到口罩「不謝台灣」　蔡英文回應了！

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面