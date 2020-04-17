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稻米庫存供全台「連續消費28個月」　蔡英文：可援助糧食短缺國家

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記者袁茵／嘉義報導

總統蔡英文17日上午前往嘉義新港鄉農會視察「公糧整備情形」，告訴全國人民「糧食安全無虞，請大家不用擔心」，不論是肥料、農藥或稻米的生產及庫存，都有至少28個月的消費存量，鼓勵大家多吃國產農產品。

蔡英文致詞時表示，疫情到現在已經漸漸緩和下來，生活也可以逐漸回歸正常，這是大家共同希望的事情，只要持續努力、保持冷靜、遵守疫情指揮中心的各項指令，終將會脫離疫情。

▲▼蔡英文視察新港鄉農會。（圖／總統府提供）

▲蔡英文視察新港鄉農會。（圖／總統府提供，以下皆同）

蔡英文提到，「在這段期間，除了讓我們可以檢視所有公衛及醫療體系是否足以因應這樣的挑戰，同時，我們也檢視糧食的供給，在各種天災的考驗下，糧食安全是不是可以維持足夠的水準。」

蔡英文指出，她特別請農委會在各項措施上面都要注意，不論是基本糧食，例如稻米的供給，或是副食品，例如蔬菜、豬肉、魚及水果，都要無虞且穩定的供給。在國安會議上，也一再提出糧食安全的問題，並傳達給農委會相關的要求。

蔡英文認為，農委會處理的相當好，現在稻米的供給不是問題，不但自己的消費使用是足夠的，還可以拿來支援酒精的需求。另外，台灣也有能力幫助世界上需要幫助的國家，解決對方糧食的問題。對於農委會同仁的辛勞，她特別表達肯定及感謝之意。

▲▼蔡英文視察新港鄉農會。（圖／總統府提供）

蔡英文表示，她今天到新港鄉農會來視察，有兩個重要的訊息要告訴國人，第一，糧食安全無虞，請大家不用擔心。不論是肥料、農藥或稻米的生產及庫存，都有至少28個月的消費存量，請大家不用擔心。其它的如蔬菜、水果、肉類、雞蛋，也有清楚掌握產量，政府會保證價格合理，而且充足供應，請大家也不用擔心。

蔡英文說，希望大家無論是在疫情期間，或是在平常的時候，都能多吃國產農產品，「因為國產農產品最新鮮！」同時，也能讓農民有一個穩定的內需市場。事實上，糧食安全對國家來講是非常重要的事，希望透過這次疫情，在他們做出總檢討之後，未來可以讓國家整體糧食自給率達到預期的40％，讓我國的農產品可以穩定供給，並且以合理的價格來供給國民。

至有關畜牧業飼料方面，蔡英文指出，這個部分已經在國安會議中討論過，農委會也做出了預防的措施，請畜牧業者不用擔心。

▲▼蔡英文視察新港鄉農會。（圖／總統府提供）

蔡英文強調，目前政府除了要持續管控好疫情外，最重要的工作就是紓困，畢竟這個疫情影響了台灣各行各業及每個階層的人民。在勞工紓困方面，從大型、中型及小型企業所僱用的勞工，甚至是沒有固定雇主的弱勢勞工，或是自營作業者，政府都會全面性的提供協助，確保他們的薪資水準不會因為疫情而受到影響。例如針對有雇主的企業員工，提供40%的津貼補助，以2萬元為上限；此外也提供自營業者一個月1萬元的生活津貼，讓他們在疫情期間能有基本生活的收入。

蔡英文進一步表示，政府也針對各行企業提供貸款服務，而且是低率的貸款，至少會提供5、6000億元以上規模的貸款，讓大、中、小型企業，甚至是攤商的經營，都能維持穩定，以度過這段時期。

蔡英文也說，至於各行各業所面臨的問題，例如交通或觀光行業，將以專案來協助；此外，針對農業及文化產業，也會提供適用的方式來紓困。因此，她希望目前正在協商的紓困特別條例及預算能順利通過，也希望立法委員能夠促成，讓這場及時雨能幫助許多人度過困難。

最後，蔡英文再次強調，此次紓困方案非常龐大、非常完整，而且將會納入整個社會需要協助的地方，包括現金支出、貸款提供等。希望政府跟人民可以一起度過此次疫情的挑戰，「讓我們大家一起加油」。

隨後，面對台灣連續2天0確診，蔡英文也在臉書上PO文提及，「0代表沒有，也代表全民同心協力的成果！」在振奮人心的日子要告訴民眾2件事，第一是糧食安全無虞，第二是多吃國產農產品，「不論是醫療公衛還是糧食安全，我們有信心，在疫情的考驗下，台灣依然能維持好表現。」

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