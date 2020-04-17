死前手機還在通話中！陸軍269旅中尉營區輕生　同袍爆：工作壓力逼上絕路

▲陸軍六軍團269旅16日驚傳黃姓中尉輕生案，軍方17日低調回應已配合檢方調查偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍第六軍團269旅黃姓中尉排長16日傍晚被發現在桃園市楊梅區高山頂營區輕生，根據營區部隊紀錄，黃姓中尉被發現陳屍後，其手機一直處於通話中；其同僚17日在臉書爆料，認為上級長官為業績欺壓基層，不顧工作過量問題為主要兇手。桃園地檢署則指出，經檢察官相驗，黃姓排長是頸部壓迫窒息死亡，家屬對死因沒有意見，至於死者輕生原因檢方將深入追查。

據指出，黃姓中尉屬於六軍團機步第269旅，16日傍晚營區連長以電話聯繫，因黃手機通話中未連繫上，下午4時30分，連長要求各組幹部在營區搜索，結果傍晚5時40分在大禮堂樓梯間發現黃姓中尉已死亡。

桃園地檢署檢察官17日會同法醫相驗黃姓中尉遺體後認為，死者係上吊、頸部壓迫、窒息死亡，死亡方式係輕生，家屬對死因沒有意見，至於死者輕生原因，檢察官將進一步追查釐清。

六軍團也發出聲明稿，黃姓軍官疑似自傷已遂，單位封鎖現場並配合檢警調查釐清案情，並協助家屬辦理治喪等事宜，另將加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

▲臉書《靠北長官2020》粉絲專頁17日有疑似黃姓中尉同袍貼文爆料，引起不少網友點閱留言。（圖／翻攝自臉書《靠北長官2020》）

臉書《靠北長官2020》粉絲專頁卻有疑似黃姓中尉同袍爆料，「陸軍269旅又有人被逼到自殺了」，黃中尉任職保養排排長，負責二級場相關業務，接任業務未達半年，近期卻諸多重大任務，如大規模組織調整、年度二級場評鑑、妥善率驗證等，再加上269旅經常性辦理演訓、講習、示範等任務，工作壓力為其它單位數倍…

爆料中還說，上級長官為了自己業務管制，又額外要求基層提供其它資料，把一件事變成好幾個待處理資料，每個上級長官都如此，基層幕僚的工作量日漸增加，只得壓縮自己的用餐、休息、運動及睡眠時間來加班作業，故不得實施外散宿、補假等權益；軍人不受勞基法保障，上級為方便交辦工作，於line、telegram等社群創立數十個工作群組，強迫所有人加入，即可隨時隨地交代任務，要求所有人即時回覆，甚至午休、用餐或就寢時間亦然，若未及時回覆則遭長官責難…長期下來身心俱疲，才造成今日憾事。

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