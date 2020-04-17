影／中壢鐵皮廠房大火濃煙竄天　員工急撤消防佈水線灌救中

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區內定八街一家鐵皮工廠17日下午突然冒出大火，濃煙竄出數十公尺高，桃園市消防局派出大批消防車與警消人員趕往灌救，由於廠房內堆放機械等，火警發生後廠房立即疏散人員，初步研判應該沒有人員受困廠房，消防人員在下午5時許撲滅火勢，目前進行殘火處理，至於起火原因與損失仍待鑑識中。

▲桃園市中壢區內定八街一家鐵皮建築17日下午發生大火，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區內定八街一家鐵皮工廠17日下午大火，消防人員全力灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，17日下午15時48分接獲報案，位於中壢區內定八街320巷一棟鐵皮建築竄出火勢，大火由1樓廠房竄出，廠房隨即冒出熊熊濃煙，數百公尺外都可看見，警方封鎖附近巷道禁止人員誤闖火場，桃園市消防局出動24輛消防車、2輛救護車、72名消防人員前往灌救。

消防人員下午5時許控制大火，初步研判沒有人員受困火場，目前進行最後殘火處理，至於起火原因與損失，將由火場鑑識人員調查釐清中。

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