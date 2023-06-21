快訊／立法院通過大法官同意權案　國民黨團、民眾黨團拒絕投票

▲立法院大法官人事同意權投票。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（21日）臨時會進行司法院大法官人事同意權案投票，民進黨立法院黨團發出甲級動員令，以多數優勢跨過57票同意門檻，確定最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律系教授陳忠五、律師尤伯祥為新任大法官，預計今年10月1日就職，而此次投票國民黨與民眾黨立法院黨團拒絕背書，未投票。

立法院14日舉行全院委員談話會，表決通過民進黨團召開臨時的提案，大法官人事同意權案交全院委員會審查，於19日舉行公聽會、20日完成大法官被提名人審查，並在21日開立法院會，進行同意權案投票表決。

面對大法官同意權案投票，民進黨團發動甲級動員令應戰，國民黨團與民眾黨團則拒絕背書，並未投票。開放投票後，綠委陸續進議場監票，並由時代力量立委陳椒華打頭陣；陳椒華事後透露自己投下「四個不同意」，而時代力量立委邱顯智、王婉諭則對尤伯祥投下同意票、蔡彩貞不同意，而朱富美、陳忠五則投「無效票」。

▲民進黨總召柯建銘行使大法官人事同意權投票。（圖／記者林敬旻攝）

投票時間於上午11時截止後，立法院副院長蔡其昌宣讀結果，蔡彩貞同意票62張、不同意票3張、無效票1張；朱富美同意票62張、不同意票1張、無效票3張；陳忠五同意票63張、不同意票1張、無效票2張；尤伯祥同意票64張、不同意票1張、無效票1張。決議蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥4位均獲得超國全體立委二分之一的同意票，依法同意為司法院大法官。

國民黨立法院黨團曾銘宗說，依照法令規定，大法官必須超越黨派，獨立行使職權，但這幾位不可能，所以國民黨團拒絕背書，不進場投票。這四個裡面，有幾位真的超級誇張，尤其尤伯祥，相信民進黨立委蘇治芬有不同意見，但民進黨一定強行通過。

民眾黨團表示，民眾黨立院黨團拒絕出席投票，不願見證這場毀憲亂政的荒謬戲碼，立法院不該為執政黨政府背書，但民進黨不顧在野黨和民間聯盟的反彈，仍以絕對多數的優勢、暴力碾壓民意，強行通過號稱「修憲以來最草率」的大法官審查。

總統府5月30日舉行記者會，宣布上述4名大法官被提名人人選；府方介紹，朱富美為台大刑法博士學位，曾任最高檢察署主任檢察官、總統府第一局副局長，以及行政院參事等職；而蔡彩貞畢業自台大法律系、台大商學碩士，目前擔任最高法院審判長，曾任司法院刑事廳廳長，士林地方法院院長；另外，陳忠五是台大法律學院教授，而尤伯祥出身民間司改會，曾任台北律師公會理事長。

▼立法院大法官人事同意權開票結果，尤伯祥、陳忠五、朱富美、蔡彩貞四人票數皆達門檻。（圖／記者林敬旻攝）