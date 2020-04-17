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欠1.8萬罰款房屋被法拍改「暫緩點交」！基隆男：心聲被聽見了…逆轉關鍵曝

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▲▼1.8萬罰單未繳，陳男住家遭查封，17日案情逆轉。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼1.8萬罰單未繳，陳男住家遭查封，17日案情逆轉。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文、陳羿妏／新北報導

基隆市一名陳姓男子因1.8萬元的交通違規罰單未繳，名下一棟市價約250萬的透天厝遭法務部強制低價法拍，16日陳男與母親到行政執行署求解套未果，執行官強制執行後，不過17日案情逆轉，改為「暫緩點交」，陳男表示，「謝謝社會聽見我們的心聲」。

▲欠1.8萬，房屋遭法拍暫緩執行。（圖／記者陳雕文攝）

▲陳男本人。

陳男提到，當時前台大法律系教授陳志龍知道他的狀況後，主動聯繫，14日陪他到行政執行署以「超額查封違法」為由，提出異議；陳志龍認為，單親的陳男辛苦養家，卻因罰單面臨無家可歸的窘困，強制執行有違背比例原則，家中分明還有很多動產，像是冰箱、電腦等都可查封，為何選擇直接查封房屋，覺得「程序上有問題」。

▲▼1.8萬罰單未繳，陳男住家遭查封，17日案情逆轉。（圖／翻攝YouTube）

▲前台大法律系陳志龍教授出面主動協助陳男。（圖／翻攝YouTube）

陳男則提到，當時罰單都是由「不識字」的母親簽收，但母親其實沒有告知他，認為是否為母親本人簽名，可能要再進一步調查，讓他無奈地說「真的不是故意不繳」；另外陳男還提到，一得知可能要搬家，甚至立刻花5萬元將家中神祖牌全移至廟裡。

陳男最後表示，17日改為「暫緩執行」，很開心「老百姓聲音有被聽到」，但希望接下來可以查明是否為行政疏失，若真有缺失，政府是否應該把房子還回來，「給一個公道」。

據了解，監察院已主動調查此案，是行政執行署態度轉變的最重要關鍵。

▲▼1.8萬罰單未繳，陳男住家遭查封，17日案情逆轉。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼1.8萬罰單未繳，陳男住家遭查封，17日案情逆轉。（圖／記者陳雕文攝）


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