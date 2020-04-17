欠1.8萬罰款250萬房屋被法拍！「強制執行」今逆轉…執行署：暫緩點交

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

基隆一名陳姓男子因積欠1萬8千元交通罰鍰，導致名下一間市價約250萬元的3樓透天厝遭強制法拍賤賣，16日陳男與家人到行政執行署宜蘭分署求解套，陳母一度下跪求情，但執行官16日仍表示「強制執行」，事隔一日案情逆轉，執行署表示「暫緩點交」！

▲欠1.8萬罰款，陳男房屋遭法拍，執行署表示，暫緩執行。（圖／記者陳雕文攝）

陳姓男子長年住基隆市中山區中山一路上的一處巷弄內，獨力扶養子女及母親，因從事建築工作的關係，常在中南部奔波。2016年起陳男因交通違規，被開罰4張罰單總計1萬8千元，但因時常不在家的關係，他完全不知道自己被開罰，怎料2月時就接到通知，因罰單沒繳，名下市價約250萬元的3樓透天厝，已被以135萬的賤價拍賣，同時也要求他立即搬家。

▲陳姓男子欠1.8萬元基隆房屋被法拍，陳母在行政執行署宜蘭分署下跪求情。（圖／記者游芳男翻攝）

對此執行官16日堅定「公益執行」，指出陳男有10多次交通違規包括多次酒駕紀錄、無照駕駛等，從收案至法拍歷經4年，陳男都未出面，才強制法拍，查封陳家房舍當天有貼上封條，在場員警、地政人員都有簽名、拍照存證，執行有公益性質，強制執行也是希望杜絕交通危害發生。

但事隔一日結局大逆轉，行政執行署17日表示，陳男提出行政救濟引發爭議，為了避免造成不可回復的損失，目前決定「暫緩執行」不動產點交；對此，陳男表示，「執行署終於聽到我們底層人員的心聲」。

發現年輕的小祕密！