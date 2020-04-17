沒繳1.8萬罰款「家被法拍了」　他打零工養2兒女與老母親…餐餐吃泡麵+醬瓜

記者陳雕文、陳羿妏／新北報導

基隆市一名陳姓男子因1.8萬元的交通違規罰單未繳，名下一棟市價約250萬的透天厝遭法務部強制低價法拍，目前為「暫緩點交」。《ETtoday新聞雲》記者17日實地查訪發現，陳男家中生活十分慘澹，不但要一人扛起家中經濟重擔，就連吃飯都是「泡麵+醬瓜」，近期才剛把僅剩的存款拿去維修家中線路，完全沒料到住家竟然會被法拍。

▲記者實地查訪，陳男家庭狀況曝光。（圖／記者陳雕文攝）

陳男今年43歲，平時為搬運磚頭、水泥粗工，一天工作超過8小時，領日薪的他一天最多領1000多元，不到2000元，「見哪裡有工作，就去哪」可說是全台跑透透，新竹以南的地區通常都會直接睡在老闆提供的旅館。

▲陳男因1.8萬元的交通違規罰單未繳，名下一棟市價約250萬的透天厝遭法拍。

陳男因不常回家，收入不穩定，其70歲的老母親擔心錢不夠用，平時都會在家附近撿資源回收，再加上「不識字」的關係，因此也沒通知陳男有罰款要繳；另外陳男為了讓2名就讀高中的兒女專心於課業，並沒有要求他們打工，認為「錢的事情我來扛」，與妻子早已離異多年。

▲70歲母親撿資源回收補貼家用。

▲陳男獨自扶養2名子女。（圖／翻攝YouTube）

陳男住家位於基隆市中山區一處屋齡數十年的13坪透天厝，原為一層樓木造房屋，40年前裝修後改成3層樓建築，不過記者實地探訪時，家中的牆壁滿是壁癌、些微腐爛的木板，而房間的門甚至只拿汽車的反光板來隔著。

記者進一步發現，陳男一家在吃的方面也非常節省，除了吃剩下的飯菜，對他們來說正餐的定義是「一碗泡麵配一罐醬瓜」，事發前陳男才與母親拿出僅剩存款來維修家中老舊的線路，結果生活已經非常艱困，如今又碰上突如其來的法拍事件，讓他的生活頓時又陷入另一波困境。



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