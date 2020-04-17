iPhone電池壽命大評比！　「電池續航王」原來是這款

▲蘋果電池續壽命有所不同。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

隨著手機用途越來越廣，電池壽命已成為消費者挑選手機時重要考量之一。外媒《9to5mac》特別整理了iPhone所有電池規格，確認電池續航王是iPhone 11 Pro Max。



電池壽命是物理電池壽命，晶片效率和操作系統行為的綜合結果，其實很難獲得準確數字，因為電池壽命會根據所使用的當前功能（例如GPS或遊戲功能，甚至地理位置）而發生巨大變化。

總體而言，透過結合軟體優化和將更大容量的電池放入設備中，蘋果近年來大大改善了iPhone的整體電池壽命，同時還改變了報告電池壽命的方式。

蘋果公司針對每種iPhone型號報告的一項有意義的統計數據稱為影片回放（Video playback）。該測試基本上是手機可以連續播放存儲在設備內部存儲器中的影片內容多長時間，當然越久越好。

▲蘋果電池壽命。（圖／翻攝自9to5mac）

所有iPhone中，電池續航王是iPhone 11 Pro Max，它是蘋果最大最昂貴的機型，這款手機內置了將近4000 mAh的電池，可以與領先的Android手機媲美，使用壽命更長。

另外，蘋果日前推出的新iPhone SE的電池壽命，無法與蘋果最新旗艦機競爭相比。據推測，出於成本原因，iPhone SE的內部電池目前看來與iPhone 8的內部電池相同。

此外，蘋果還開始報告串流影音播放（即觀看透過網路下載的影片）的電池壽命。這些數字比離線影音測試小40％。iPhone 11可以播放10個小時，而iPhone SE可以播放8個小時。

▲iPhone型號電池的完整細分。（圖／翻攝自9to5mac）

從iPhone 8開始，用戶可以使用功率更高的快速充電器（例如18W蘋果充電器） 來加快充電時間。iPhone 8、iPhone X、iPhone 11和新版iPhone SE可以在約半小時的快速充電中達到50％的電量。但是，只有iPhone 11 Pro隨附包裝盒中有附快速充電器。所有其他型號（包括新款SE）均配備速度較慢的5W iPhone充電器。