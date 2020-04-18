iPhone SE預購爆棚！交付時間延遲　5月初才能拿到新機

▲ iPhone SE (2020) 。（圖／Apple）

記者李瑞瑾／綜合報導

蘋果最新發表的4.7吋iPhone SE已進入預購階段，外媒MacRumors指出，美國蘋果官網在開放手機預購的幾個小時之後，iPhone SE 2020各顏色、容量的機型，交付時間都來到5月初；而根據台灣官網資訊，預購iPhone SE的出貨時間為2~3周，約也落在5月初。

MacRumors報導中指出，雖然擴大的出貨量估計可以解釋為需求強勁的跡象，但實際上沒有辦法得知蘋果在宣布該設備上市之前，庫存了多少iPhone SE手機，特別是因為新冠疫情的擾亂，破壞了蘋果供應鏈2月和3月的生產節奏。

台灣蘋果也已經在昨（17）日晚間8點開放新款iPhone SE預購，根據官網資訊，目前預購的預計出貨時間為2-3週，約也落在五月初左右。

4.7吋的iPhone SE 2020採用目前蘋果最新的A13仿生晶片，其邊框以圓弧的設計方式，並重新支援Touch ID實體按鍵；防潑抗水功能達到IP67等級，在最深達1公尺水中最長可達30分鐘；此外，這款手機也支援無線充電。

在相機部分，前置和後置相機上的立體聲音訊錄製和電影級視訊穩定功能，後置相機支援拍攝最高達60 fps的4K高畫質影片。也可以在前置和後置相機上運用「快錄」影片功能，不須切換離開「照片」模式即可錄製影片。透過iOS 13先進的「相機」與「照片」功能，這些強大工具使得原生編輯變得更加全面和直覺，不同以往僅可用於編輯照片。

新iPhone SE顏色選擇有黑、白、訂製紅三色；容量分別是64GB（14,500元）、128GB（16,500元），以及256GB（20,000元），目前已可於官網預購，於4/24正式上市。