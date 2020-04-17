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iPhone SE預購今晚起跑！蘋果官網進入維護狀態　預告：週末前搶先上場

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▲▼新iPhone SE晚上8點開放預購，官網進入維護狀態。（圖／截自蘋果官網）

▲新iPhone SE晚上8點開放預購，官網已進入維護狀態。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果新一代iPhone SE預購將於今（8）日晚間8點開跑，稍早蘋果官網已為iPhone SE換上了果粉們最熟悉的維護畫面，有著彩虹線條圍成的蘋果logo，並寫上「預訂，週末前搶先上場。」令人相當期待。

蘋果周三（15日）深夜正式推出了新一代iPhone SE，與預期相同，其有著iPhone 8的外型，卻搭載了iPhone 11系列機款所使用的A13處理器，在台起售價僅1.45萬元。目前電信、電商通路都已陸續發布預購及售機計畫，而蘋果官網也將iPhone SE的購買介面換成了果粉們最熟悉的「彩虹蘋果」等待畫面。

值得一提的是，不同於以往僅制式地寫著「稍待片刻。」及「我們正在更新Apple Store，請稍後再來。」，蘋果此次iPhone SE預購頁面上的標語為「預訂，週末前搶先上場。」下方小字則為「屏息以待，即將開始預訂，晚上8點準時登場。」

有趣的是，根據不同的國家或地區，這段文字也略有差異。舉例來說，中國大陸官網上寫的預告標語為「比週末先到的好戲，是預購。」下方小字也呼應地寫著「好戲很快就來」；香港的中文網站則為「預訂快到了，預支週末好心情。」

美國官網則更幽默的寫著「你...早來了」（You’re . . . early.），由於美國開放預購的時間為當地凌晨5點，下方小字還特別提醒消費者「享受額外的睡眠時光」。

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