方形機身回歸！新iPhone外型曝光　瀏海、邊框大幅收窄

▲ iPhone 12 Pro渲染圖。（圖／YouTube／EverythingApplePro）

記者李瑞瑾／綜合報導

新一代高階iPhone機款iPhone 12 Pro系列（暫稱）將重新設計的消息流傳已久，專門追蹤iPhone消息的科技YouTuber「EverythingApplePro」在新影片中揭露新機款iPhone 12 Pro機型，指出iPhone 12 Pro系列的外型將借鏡iPhone 5，邊框設計將為平坦的不鏽鋼、螢幕也會是平整螢幕。

根據預測，今年將推出的新一代iPhone系列機款中的兩款高階機iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max將採用類似於iPad Pro的平坦不鏽鋼框架，而非與iPhone 11 Pro系列相同的圓弧式邊緣。知情人士指出，螢幕方面也將與iPhone 4及iPhone 5相同，棄用2.5D玻璃，改用平整的螢幕。

在瀏海部分，雖蘋果期待於未來完全取消瀏海的設置，但就今年推出的新機來說，蘋果應僅會將iPhone 12 Pro系列螢幕上的瀏海尺寸縮小，而根據EverythingApplePro的尺寸圖，新款iPhone 12 Pro瀏海不僅會縮小，就連邊框也大幅收窄。

至於鏡頭方面，蘋果也將於新機款中加入與上月推出的新iPad Pro相同的3D LiDAR系統至其高階iPhone機款中，為擴增實境應用發展鋪路。

另外在機身顏色部分，EverythingApplePro指出，高階的iPhone 12 Pro將可能用海軍藍取代原來的夜幕綠，至於在iPhone 12的顏色部分，則是可能加入更多繽紛色彩，像是淺藍色、紫羅蘭色以及亮橘色等。

整理目前消息，外界預期蘋果於今年秋季發表的iPhone 12系列將提供四款機型，包括螢幕尺寸分別為5.4吋及6.1吋的2款Phone 12，及高階的6.1吋iPhone 12 Pro、6.7吋iPhone 12 Pro Max。預計全產品線都將支援5G網路。