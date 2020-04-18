跟上蘋果！Google計畫發行金融卡　Google Card代碼現蹤

▲ Google Card。（圖／翻攝自9to5google）

記者李瑞瑾／綜合報導

根據外媒9to5google報導，早在去年9月份就聽說 Google正在開發Google Card，而隨著新報告的到來，發現Chrome中已經出現了Google Card的初步線索。

TechCrunch報導，Google正在開發自己的實體和虛擬金融卡。該公司也對此消息表示肯定，並在去年11月告訴《華爾街日報》，它正在與美國的銀行和信用合作社合作，通過Google Pay提供智慧型支付帳戶。

按照這種安排，會由傳統的銀行（花旗和史丹佛聯邦信用合作社目前是主要合作夥伴）掌握用戶資金，而由Google為客戶提供服務。

發布的報告包含了類似Google Pay應用程式的螢幕截圖，其中顯示了帳戶即時動態。由於連結支付帳戶，因此用戶可以匯入或轉出金錢。還會針對單筆交易顯示基本詳細資訊和位置，並帶有「在地圖上打開」或致電的快捷方式。

9to5google指出，通過查看與該標籤有關的代碼，這個所謂的「由Google發行」的卡可能會與用戶的Google帳戶相關聯。經由深入研究Chromium Gerrit源代碼管理後，在Google Chrome的chrome：// flags頁面上發現了一個新標記，「啟用自動填入Google發行的卡」啟用後，自動填入建議中將提供這Google發行的卡片。

由於此Google Card似乎與Google Pay緊密相關，因此Google Chrome瀏覽器應該已經或多或少地支援它。如果Google做出明智的選擇，並等待其主要產品對新卡進行內建支援，那麼可能不會在近幾個月內看到Google Card的發布，因為新的Chrome標記至少要到Chrome 84才會出現，而Chrome 84將於6月下旬才發布。

另一方面，華為日前在中國大陸境內舉辦P40發表會時，也宣布將推出自家信用卡HUAWEI Card；許多功能都很像Apple去年所推出的Apple Card，兼具了實體與虛擬卡兩種樣態，且是專為華為手機用戶所打造，用戶可在華為手機中的錢包App申辦信用卡，申辦成功後還可同步開通HUAWEI Pay的服務。