高中生推特邀歐巴馬期勉　美國畢業班盼聽見希望之聲

▲歐巴馬在2010年的畢業致詞。（資料圖／翻攝自YouTube／The Obama White House）

實習記者周茹焮／綜合報導

美國洛杉磯鷹岩高中（Eagle Rock High School）的學生戴本罕（Lincoln Debenham），在推特上邀請前美國總統歐巴馬，為全國2020畢業班傳送畢業演講的影片，安撫被迫取消畢業典禮等人生重要里程碑的人。目前這則推特貼文，已超過20萬個讚及轉發4萬多次；對此，歐巴馬透過發言人希爾（Katie Hill）表示，「歐巴馬感到受寵若驚」。

這名17歲的戴本罕是即將畢業的高中生，日前發推特對歐巴馬喊話，「許多像是高中及大學畢業生都跟我一樣，為失去畢業舞會和畢業典禮，這些人生重要的里程碑而感到難過。」希望在發生這空前絕後的歷史事件之時，能聽見歐巴馬的聲音，給予2020畢業班勉勵致詞，鼓舞年輕一代。

▲高中生戴本罕邀歐巴馬給予2020畢業班期勉 。（圖／翻攝自推特／Lincoln）

據CNN報導，戴本罕稱，這則推特是與哥哥一起寫的，認為歐巴馬是這世代的年輕人與2020畢業班的崇拜對象，希望能再次讓美國人「聽見希望的聲音」。許多人也紛紛在貼文下方留言，集體邀請歐巴馬演講，也有人認為這將會惹怒總統川普，「川普會恨死的！趕快讓這一切發生。」他曾多次在公開場合詆毀歐巴馬，要廢除許多歐巴馬時期的政策。

自新冠病毒在全球蔓延後，導致許多人面臨各種災難，戴本罕說，疫情所導致的生離死別、染病、失業，相較起畢業典禮被取消似乎並不是什麼大事，「但只要不要小看別人的苦惱，自己的難過也是合理的。」

由於這則推特已超過20萬個讚，歐巴馬透過發言人希爾（Katie Hill）表示，「歐巴馬感到受寵若驚」，並拒絕進一步的置評。

奧巴馬擔任美國總統期間，曾多次為畢業生致詞，但自卸任後的3年來，未曾發表任何畢業演講，許多人仍堅信他的演講可以幫助​很多人度過這次難關。