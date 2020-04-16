「每次救都那些人！」　李來希嗆「紓困幹嘛排富」：是要救急還救窮？

▲李來希對紓困政策的「排富」有意見。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨16日上午串聯全台22縣市議會黨團，同步召開記者會，向政府喊話「紓困發現金、防疫要口罩」，希望行政院的紓困方案能直接一點，排富發現金，這樣民眾也支持。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希感嘆，為什麼紓困還要排富，若落入排富思維，「再怎麼救，對象都是那些人。」

國民黨16日串聯22縣市議會黨團，召開記者會，呼籲蔡政府，疫情肆虐時，應該苦民所苦，國民黨這次提出的「排富發現金」，是民眾受到疫情影響後，最需要、最能救急的幫助，希望蔡政府能夠看見。

國民黨黨主席江啟臣說，從世界各國紓困的政策來看，包括日本、美國、韓國′新加坡等國，經濟表現都不輸台灣，但這些國家紓困幾乎都採取「發放現金」的方式，美國財政部也發出支票，全美有8000萬以上的人口能夠收到。

▼國民黨呼籲中央，紓困要發現金。（圖／記者周宸亘攝）



對於國民黨不斷喊話「發現金」，行政院長蘇貞昌16日強調，先前立院通過600億的防疫紓困振興特別預算，各部會正積極辦理中，四月初再度加碼1500億元的紓困特別條例修正案，正送請立法院審議中。

蘇貞昌說，未來匡列的預算中，會包括補助觀光旅宿業等艱困企業，也會補助自營作業者、計程車、遊覽車客運業、小客車租賃駕駛人等行業，每個月補助1萬元，弱勢老幼、身障者則加發1500元的津貼，這些都是直接發給個人的現金補貼，約可協助300萬元。

對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書發文稱，疫病發生後的因應政策，「是要救急還是救窮？」他提到，以現有的機制來看，救窮已有辦法處理，那如果因應政策是為了救急，「為什麼要再排富」，一旦落入排富思維，「再怎麼救，對象都是那些人」，與維繫經濟發展的應變思維愈走愈遠。

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