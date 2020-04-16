紓困津貼「外國人領嘸」　龔明鑫：會研擬其他方式

▲政委龔明鑫主持紓困記者會。（圖／行政院提供）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院力推紓困措施，希望能幫助業者度過難關，不過對象僅限於我國勞工，若領有台灣居留證的外國人是否也能領取紓困補助或振興券？政委龔明鑫表示，若需要協助的話，可以來做個思考。

針對在台從事藝文產業的外籍人士，以及有專業技術性的外籍人士是否可領取紓困補助、酷碰券或振興券？龔明鑫說明，原本紓困案的主要對向為台灣1150萬的勞工，若雇主為外國人雇用本國勞工，補助是沒有問題的，但是外籍勞工若有需要協助的話，可以來做個思考。

勞動部次長林明裕補充，職業公會中也有外國人的，比如說外國漁工，但外國漁工沒有在補助行列內 ，如果有特殊困難，我們會研議。

在藝文紓困方案的部分，文化部長鄭麗君15日在記者會上說明，藝文自雇者可納入勞動部自營業者補助專案，第一個是可自行申請，由文化部提出的「減輕營運衝擊補助」，可針對受疫情衝擊而導致承攬契約或工作約定受影響的自然人提供補助。

第二個途徑是由事業單位協助提出，自然人的薪酬可合併於合作之事業人員薪酬中；第三個途徑是勞動部將針對不分業別的自雇者提出「自營業者補助專案」，只要是勞保投保薪資2萬4千元以下，且107年度未達課稅標準的自營業者，就可申請每月1萬元薪資補貼，預計補貼3個月。