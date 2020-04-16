校園商家業績掉5成！業者做賠半年打算　台大提「紓困2.0」租金減收70％

▲疫情影響營運，業者做好賠半年的打算。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，許多商家面臨嚴峻考驗。蘇杭小館副總黃延齡憂心指出，該企業2月份營業額掉4成，3月份掉5成，4月份也岌岌可危，目前已做好賠半年的打算。集思會展事業群副總經理陳芷駖也說，會展通常是100人以上的活動，但現在都停辦了，營業額都已掉4成以上，衝擊很大。

疫情衝擊校園合作商家，台灣大學今（16日）推出第二波紓困方案，校內商家四、五月租金減收70%；校園商家，四、五月租金減收50%。黃延齡感謝台大祭出的紓困方案，讓商家減輕不少壓力，他提到，蘇杭17年前碰到SARS，還好當時風波很快過去，往後每年都記取教訓多存點錢，今年則碰上從沒遇過的慘況，自己已做好賠了半年到9個月的打算。

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▲台大設防疫關卡，謝絕訪客。（圖／台灣大學提供）

黃延齡表示，這幾天看到疫情有好轉，希望台灣經濟能慢慢復甦，目前為照顧員工生活，堅持不歇業，維持基本的營運，但營業額這幾個月已掉了3、4成，相當吃緊。但他也再次感謝台大推出的紓困方案，讓業者能省下50%的成本，對業者有很大的幫助。

▲蘇杭小館製作便當，增加收入來源。（圖／記者崔至雲攝）

集思會展事業群則是提供大小不等的會議廳，在羅斯福路上的據點多是提供台大教授租借場地使用。陳芷駖指出，因應政府規定，100人以上的集會沒辦法舉辦，業績僅剩以往的3成。原本今年度有很多會議將在集思會展舉行，但因為疫情，國際型的活動取消了，國內活動也都延期，她感嘆指出，政府補助都是觀光產業，但是會展衝擊很大，「是海嘯第一排」。

▲陳芷駖指出，因應政府規定，100人以上的集會沒辦法舉辦，業績僅剩以往的3成。（圖／記者崔至雲攝）

陳芷駖再說，但為了員工，公司也會營運下去，目前則提出很多配套方案，例如，會展廳提供視訊設備、人數少的會議也開放大會議間進行、會議間一張桌子坐一個人等。員工則是盡量分流上班，或是將教育訓練提前進行等，希望大家能共體時艱。

台大說明，相較於第一波紓困措施，「紓困2.0」方案給予廠家更大的減免與彈性，租金減收從50%、25%，調升到70%和50%，另有繳納期限延後和營運暫停期間免收租金的彈性。防疫不是一天、兩天的事，同時紓困要及時，台大秉持學校的社會責任，與校園合作夥伴商家共體時艱，一起共度疫期難關。

▲校園合作商家用餐時刻沒有客人 。（圖／台灣大學提供）

