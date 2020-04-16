　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

校園商家業績掉5成！業者做賠半年打算　台大提「紓困2.0」租金減收70％

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 校園商家業績掉5成！業者做賠半年打算　台大提「紓困2.0」租金減收70％ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲疫情影響營運，業者做好賠半年的打算。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，許多商家面臨嚴峻考驗。蘇杭小館副總黃延齡憂心指出，該企業2月份營業額掉4成，3月份掉5成，4月份也岌岌可危，目前已做好賠半年的打算。集思會展事業群副總經理陳芷駖也說，會展通常是100人以上的活動，但現在都停辦了，營業額都已掉4成以上，衝擊很大。

疫情衝擊校園合作商家，台灣大學今（16日）推出第二波紓困方案，校內商家四、五月租金減收70%；校園商家，四、五月租金減收50%。黃延齡感謝台大祭出的紓困方案，讓商家減輕不少壓力，他提到，蘇杭17年前碰到SARS，還好當時風波很快過去，往後每年都記取教訓多存點錢，今年則碰上從沒遇過的慘況，自己已做好賠了半年到9個月的打算。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 校園商家業績掉5成！業者做賠半年打算　台大提「紓困2.0」租金減收70％ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大設防疫關卡，謝絕訪客。（圖／台灣大學提供）

黃延齡表示，這幾天看到疫情有好轉，希望台灣經濟能慢慢復甦，目前為照顧員工生活，堅持不歇業，維持基本的營運，但營業額這幾個月已掉了3、4成，相當吃緊。但他也再次感謝台大推出的紓困方案，讓業者能省下50%的成本，對業者有很大的幫助。

▲▼ 校園商家業績掉5成！業者做賠半年打算　台大提「紓困2.0」租金減收70％ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蘇杭小館製作便當，增加收入來源。（圖／記者崔至雲攝）

集思會展事業群則是提供大小不等的會議廳，在羅斯福路上的據點多是提供台大教授租借場地使用。陳芷駖指出，因應政府規定，100人以上的集會沒辦法舉辦，業績僅剩以往的3成。原本今年度有很多會議將在集思會展舉行，但因為疫情，國際型的活動取消了，國內活動也都延期，她感嘆指出，政府補助都是觀光產業，但是會展衝擊很大，「是海嘯第一排」。

▲▼ 校園商家業績掉5成！業者做賠半年打算　台大提「紓困2.0」租金減收70％ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲陳芷駖指出，因應政府規定，100人以上的集會沒辦法舉辦，業績僅剩以往的3成。（圖／記者崔至雲攝）

陳芷駖再說，但為了員工，公司也會營運下去，目前則提出很多配套方案，例如，會展廳提供視訊設備、人數少的會議也開放大會議間進行、會議間一張桌子坐一個人等。員工則是盡量分流上班，或是將教育訓練提前進行等，希望大家能共體時艱。

台大說明，相較於第一波紓困措施，「紓困2.0」方案給予廠家更大的減免與彈性，租金減收從50%、25%，調升到70%和50%，另有繳納期限延後和營運暫停期間免收租金的彈性。防疫不是一天、兩天的事，同時紓困要及時，台大秉持學校的社會責任，與校園合作夥伴商家共體時艱，一起共度疫期難關。

▲▼ 校園商家業績掉5成！業者做賠半年打算　台大提「紓困2.0」租金減收70％ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲校園合作商家用餐時刻沒有客人 。（圖／台灣大學提供）
 

ET快訊
快訊／國道1號4車連環撞！大貨車司機「慘卡車頭」送醫
閃亮亮泳衣中間挖空「E級豪球掉出」0修圖照曝！前任黃包包反應
就是現在！慶台灣二度0確診　超商限8小時大杯熱美式、拿鐵買1
昨和WHO通過電話！張上淳曝「他們對台灣這件事最好奇」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

零確診拿鐵「一分鐘爆賣2200組」…全家APP炸了！鄉民洗板：根本擠不進去

校園商家業績掉5成！業者做賠半年打算　台大提「紓困2.0」租金減收70％

向法布爾致敬：以幾何筆觸摹繪「昆蟲世界」

武漢台人「護國神文救了我」秒取消行程！他第4天搭機閃人...一回想怕爆

桃機4/17起關閉20個登機門！航空公司、地勤都「不搬家」

肥料很多農民喊買不到　農委會分析5關鍵：農會資訊落差

擴增實境跟舞者同框！台中歌劇院打造沈浸式「互動觀舞」體驗展

擱置改名議題？華航擬「修正飛機塗裝」　加入台灣元素

「農藥等農業資材」未來採實名制購買　農委會：改變台灣農業系統

忽略「飯前洗手」防疫基本功　自取餐具恐沾病毒！衛生局：建議自備或外帶

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

周杰倫隔空將「珍珠移轉」　驚呆現場所有人...黑人驚呼：真的假的!?

零確診拿鐵「一分鐘爆賣2200組」…全家APP炸了！鄉民洗板：根本擠不進去

校園商家業績掉5成！業者做賠半年打算　台大提「紓困2.0」租金減收70％

向法布爾致敬：以幾何筆觸摹繪「昆蟲世界」

武漢台人「護國神文救了我」秒取消行程！他第4天搭機閃人...一回想怕爆

桃機4/17起關閉20個登機門！航空公司、地勤都「不搬家」

肥料很多農民喊買不到　農委會分析5關鍵：農會資訊落差

擴增實境跟舞者同框！台中歌劇院打造沈浸式「互動觀舞」體驗展

擱置改名議題？華航擬「修正飛機塗裝」　加入台灣元素

「農藥等農業資材」未來採實名制購買　農委會：改變台灣農業系統

忽略「飯前洗手」防疫基本功　自取餐具恐沾病毒！衛生局：建議自備或外帶

避免連假成防疫破口！永豐金超前部署　5月起啟動彈性上班

李敏鎬30歲後回歸坦言：我變了！被同劇演員尊稱「前輩」當場抱怨

衰男幫忙倒車…下秒飛甩出「慘遭2次輾壓」噴血亡！法院：朋友要負責

宏都拉斯深夜「規模6強震」！震央落在加勒比海…未發海嘯警報

窗外留一團紙包屎…調監視器「兇手是浪貓」　低頭折紙萌樣曝光！

台版「愛的迫降」攏係假　台女誤信美軍官…22萬險飛了

快訊／北市永樂市場附近男子尾隨搶錢！　推倒婦人落跑

14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」...醫院一查超標900倍

消費Kobe的死？美國周刊曝凡妮莎近況　她怒回「請停止」質疑消息來源

SBL／簡偉儒豁出去拚了　G2盼替璞園止敗

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

突繼承2億！獸醫「成就感莫名消失」

才公告歇業2天　「杏仁哥攤子」被回收了！

快訊／又見零確診！國內新冠肺炎病例維持395案

昨和WHO通過電話！張上淳回應了

PTT「護國神文」原PO低調回應：這只是應該做的

進好市多看到滿滿衛生紙　網曝原因

遭評《紐時》廣告自爽　阿滴高EQ回應了！

滴妹真的要開飲料店！徵才曝薪資：最高45K

「護國神文」原PO身分曝！　回應藏洋蔥

交往8年婚前1個月「突然覺得不該是他」

5款人買爆新iPhone SE！內行：有致命吸引力

短褲妹子被撞狂流血　他迅速從包裡掏出衛生棉

穿白袍挺胸包口罩爆紅　正妹IG曝「真實身分」

清晨10.6℃！　下週鋒面到「濕涼多雨好幾天」

更多熱門

相關新聞

公股銀加速貸　紓困貸款百萬元內7工作天核貸

公股銀加速貸　紓困貸款百萬元內7工作天核貸

財政部次長吳自心表示，財政部旗下的公股銀行協助資金紓困貸款，或者因應各部會所提書的紓困振興辦法，秉持「從寬、從快、從簡」原則，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，企業紓困貸款只要100萬元之內，7個工作天內就能核貸。

防疫　彰化國民黨團：現金跟口罩

防疫　彰化國民黨團：現金跟口罩

壽險業爭世貿三館炒熱市場　頂級A辦租金跟著漲

壽險業爭世貿三館炒熱市場　頂級A辦租金跟著漲

行政院喊話：朝野合作通過特別預算　「再拖更多人受煎熬」

行政院喊話：朝野合作通過特別預算　「再拖更多人受煎熬」

1988紓困專線提供民眾諮詢　經濟部：24小時全年無休

1988紓困專線提供民眾諮詢　經濟部：24小時全年無休

關鍵字：

校園業績台大紓困租金

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

新iPhone SE終於亮相

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

貼圖限時免費快下載！　LINE超可愛「熊大健康防疫貼圖」上架

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

分手羅志祥傳5周…周揚青突PO：來剪髮！

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面