立委黃世杰遭控違反選罷法案　檢方以證據不足不起訴

▲立委黃世杰去年在桃園第二選區選舉期間遭指控涉及賄選案，桃檢偵結予以不起訴處分。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨籍立委黃世杰去年參選桃園市第二選區時遭指控在大園、楊梅等地區宴請環保志工、或透過重陽敬老向年長里民爭取支持，私下贈送腿庫飯等方式有行賄之嫌；桃檢認為，經查環保志工案係由環保志工小隊買單、重陽敬老發放腿庫飯則由里長向區公所申請單據核銷，並無其他積極證據證明黃有行賄事實，檢方16日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，41歲的黃世杰獲得民進黨提名後，參選桃園市第二選區立委選舉，但爭取提名時被指控於去年9月30日下午5時許，大園區某里舉辦環保志工旅遊，在中壢區某餐廳宴請志工，黃逐桌向志工敬酒並爭取支持，被指私下以每桌3千元宴請志工已涉嫌賄選；同年10月4、5日在楊梅區舉辦重陽敬老活動，私下贈送長者價值200元至500元不等腿庫飯每人一份向有投票權里民爭取支持也涉及行賄罪。

檢方認為，環保志工餐會部分係由大園區環保志工小隊買單，並無黃出資情事；重陽敬老贈送腿庫飯，則由里長向楊梅區公所上簽9千元購買腿庫飯之經費，里長也檢具單據核銷，並有區公所相關單據資料可證實，以上兩項指控均難以認定黃有賄選之事實，因證據不足，復查並無其他積極證據違反公職人員選舉罷免法之犯行，檢方偵結予以黃不起訴處分。

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