民進黨立委憂清明連假防疫破口　台鐵：4月底前全面量測體溫

▲台北車站大廳禁止群聚。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣境內確診個案已突破200例，且清明節連假將至，外界擔憂台鐵等大眾運輸恐成為防疫破口。台鐵局副局長杜微26日表示，全台34個一等以上大型車站將在4月起量測體溫，待防疫器材與人員到齊後，最慢4月30日前，一定全面量測體溫。

民進黨立委賴惠員、黃國書、王美惠、黃世杰26日上午召開「政府超前部署，台鐵防疫不能誤點」記者會，並邀請台灣鐵路管理局副局長杜微出席說明。

▲民進黨立委賴惠員、黃國書、王美惠、黃世杰召開「政府超前部署，台鐵防疫不能誤點」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



黃國書表示，在疫情升溫的此刻，台鐵卻要五月才開始做體溫檢測，引發國人對防疫上的憂慮。此外，台鐵車站跟高鐵車站比起來數量差距甚大，防疫措施執行難度更高，呼籲台鐵應加緊腳步配套完整防疫措施，中央部會也應積極協助台鐵在防疫資源上的需求，不能讓台鐵的防疫誤點。

黃國書要求，台鐵應以最短的時間開始進行體溫感測，也必須同步處理「體溫超標目前未有強制拒載措施」的問題，不只要量體溫，更要務實的研擬配套措施，同時也應做人力適切性評估，比照桃園機場防疫佈署，增設臨時人力協助。

賴惠員指出，清明連假即將來臨，全台有高達241個火車站，台鐵卻要拖到五月才能全面實施體溫測量措施，五月之前僅規劃於22個大型車站實行，且許多高流量之車站未被列入其中，恐淪為防疫漏洞。賴惠員要求台鐵全面提升防護機制，加速建置體溫監測設備，落實防疫整備工作，以確保乘客搭乘安全。

王美惠則表示，嘉義火車站目前有5支額溫槍，但因為台鐵總局沒有任何指示，所以至今完全沒有進行主動測量，無法隔絕發燒人士搭乘，台鐵管理局這樣的做事方法將大開防疫破口。

黃世杰表示，台鐵是交通疏運的大動脈，是許多人工作、就學或旅遊的交通工具，加上清明假期即將到來，可預期台鐵運量會增加，雖然台鐵已宣布4月1日起於22個大型車站實施旅客量測體溫，5月1日起實施旅客全面量測體溫，但與進出頻繁的桃園捷運和台北捷運相比，仍然是慢了一步。

▲立委擔憂台鐵成為清明連假防疫破口。（圖／記者李宜秦攝）



對此，杜微表示，台鐵自1月底就開始採購防疫器材，32台紅外線測溫儀會在這個月底設置好，4月1日起實施，未來防疫人員、器材到位後，就開始增加量測車站，「最慢4月30日以前，一定全面量測體溫」。

杜微說，4月1日起34個一等以上的大型車站會先實施體溫量測，旅客量將近全部的7成，另有47個招呼站平常沒有站務員，急需招募「防疫天使」協助測量體溫，運量加起來也不到全運量的1%，只是會把期程擺在比較後面實施。

杜微強調，旅客如果有發燒情況，台鐵一定會照中央流行疫情指揮中心研議標準作業處理，現階段如果確認旅客發燒，會先勸導旅客不要搭乘，但若旅客急需搭乘，則會要求他戴上口罩，並協助旅客到附近商店購買布口罩。

杜微說明，清明連假台鐵將改為對號列車不發售站票、所有車站剪收票口都放置酒精消毒液，洗手台也都有洗手液，台鐵不會成為防疫破口，同仁都戰戰兢兢，為防疫做最大努力。

其他人也看了這些...

►新冠肺炎新增19例！ 陳時中：7名是機場攔截、10名居家檢疫者

►全是海外歸國！3名10多歲個案念書3個月返台 居家檢疫時發病確診

►武漢若解封？政院：不會取消註記、包機返台模式不變

更多熱門新聞...



►陳冊網咖打怪重罰100萬原因曝光 黃珊珊籲中央入境管制應做好「這件事」

►「疫情紛擾下必須找出口點」 邱國正坦言：對岸有可能中止ECFA

►口罩預購第二輪「15秒完成」！政院官員曝「3重點」拚更順更快

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

