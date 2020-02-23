桃園新屋百年來首位立委　黃世杰率先成立新屋服務處

▲新屋區永興里里長葉國傑（致詞者）出席黃世杰新屋區服務處。（圖／新屋服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

感恩的腳步，從故鄉出發。桃園民進黨籍新科立委黃世杰23日於新屋區成立服務處，新屋區笨港在地人的黃世杰，其選區有大園、觀音、楊梅、新屋四區，前三區都曾選出過立委，唯獨新屋區百年來都沒有產生過立委。因此，黃世杰高票當選立委就任後，首先於新屋區成立服務處，由宗親黃仁昭擔任秘書。

黃世杰的父親黃金德是桃園農田水利會總幹事，曾在新屋選區連任4屆縣議員、及擔任過一屆副議長，地方人脈寬廣，於此次立委大選也為黃世杰加分不少。曾任市府參議、以鄭文燦子弟兵自居的黃世杰認為，市長鄭文燦重視新屋地區建設推動，除了讓路變平了，也特別舉辦農業博覽會、讓新屋能見度大開。

▲黃世杰率先成立新屋服務處。（圖／新屋服務處提供）

另外，新屋人有目共睹的是，鄭市長近年來，爭取中央大量補助，整頓永安漁港如海螺廣場、漁民活動中心、漁港改造等建設，讓全台灣知道新屋的好。同時也推動建設頭洲產業園區，讓產業回流的紅利可以挹注新屋，使新屋成為年輕人成家立業的好所在。

黃世杰和父親黃金德，今天上午在甫成立的服務處，熱忱歡迎新屋鄉親前來旺人氣。黃世杰說，日後每週五下午一點至三點，會有律師進駐服務，歡迎有需要的朋友來找律師諮詢。地址：新屋區中華路237號。

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