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桃園居家檢疫趴趴走還拒不繳錢　執行署查扣房產「一貼封條」他馬上就繳

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▲法務部執行署桃園分署受理居家檢疫趴趴走裁罰案，15日進行查封作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部執行署桃園分署受理居家檢疫趴趴走裁罰案，15日進行查封作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政署桃園分署受理桃園是衛生局共計8件違反居家檢疫罰鍰案件，15日進行2位義務人之房屋查封作業，其中1位當下立即繳清罰鍰，另一人則申請分期繳納，此外，有2位被限制出境、出海之義務人，其中一人父親申請代辦分期繳納，另一位則是百萬罰鍰個案李姓義務人，因其名下無財產可供執行，將通知其父母出面協助處理，如義務人拒不為報告，將續聲請法院裁定拘提、管收。

桃園市衛生局前於4月10日移送7件違反居家檢疫規定，經裁處新台幣7萬元罰鍰義務人由桃園分署執行，經查其中2人名下有房產與地產，桃園分署火速囑託地政機關協助辦理查封登記，15日至現場張貼封條，其中1位義務人經營小吃店，聽聞房屋將被查封，立即提領現金至超商繳清罰鍰。

另1位義務人收到查封通知，委託配偶至桃園分署說明，夫妻有房貸壓力，另有小孩需扶養，將於16日辦理分期繳納，請求暫勿張貼封條，桃園分署已同意其請求；另有一對姐妹在居家檢疫期間至外縣市禮佛，因名下無財產且亦無所得，日前收到桃園分署限制出境、出海通知後，該姊妹父親於15日致電桃園分署承諾願意幫女兒辦理分期繳納。

▲法務部執行署桃園分署受理居家檢疫裁罰案，15日針對裁罰百萬元李姓義務人借住友人住處查訪，但無人在家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部執行署桃園分署受理居家檢疫裁罰案，15日針對裁罰百萬元李姓義務人借住友人住處查訪，但無人在家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，眾所矚目的22歲李姓義務人，因四度違反居家檢疫規定趴趴走被裁罰百萬元，書記官14日致電李，但其拒不告知其居住地，桃園分署15日至其居家檢疫處所現場執行查封，但未遇李姓義務人，據查其地址僅係李向友人借住場所，李平常在工地打工，名下並無財產可供執行，桃園分署已先限制其出境、出海，將通知李說明供強制執行財產狀況，並通知其父母出面協助處理，如李仍拒不報告，將聲請法院裁定拘提、管收。

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