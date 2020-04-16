影／林益世「鴨舌帽+口罩」低頭離開外役監　守候媒體無人認出

記者沈繼昌／桃園報導

前行政院祕書長林益世因涉及索賄8300萬元案，其中「財產來源不明罪」遭判刑2年定讞，前年9月申請移監至八德外役監獄，16日下午戴棒球帽戴口罩與其他3名獲假釋受刑人一同步走出八德外役監，守候媒體都未認出林益世，待確認林益世就是其中一人後，林已搭乘接應轎車迅速離去。

▲前行政院秘書長林益世16日獲假釋後已其他3人離開八德外役監。（圖／記者沈繼昌攝）

據指出，林益世於2018年9月入監服刑，後來轉入八德外役監後於今年4月初獲得假釋資格，檢方雖認仍有羈押必要，但林益世以保證絕不逃亡、一定準時出庭、希望返家盡孝道與照顧母親等理由，台灣高院裁定林益世無羈押必要，雖獲得交保但限制出境、出海8個月。

▲林益世16日假釋（左一） 。（圖／記者徐文彬攝）

▲前行政院秘書長林益世獲假釋後快步離開八德外役監。（圖／記者沈繼昌攝）

林益世下午獲准假釋後裁定保護管束，大批媒體現場守候於3小時，下午3點40分，林益世與其他3人一起步出外役監，但戴棒球帽與口罩幾乎遮住大半張臉，媒體確認沒有其他假釋人後才意會走在第一個就是林益世，但幾乎沒人注意，林益世快步搭上接應轎車迅速離去，總計在監服刑1年7個月。

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