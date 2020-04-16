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「急難救助金最高3萬」救紓困邊緣人　政院：加碼且「從寬認定」

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▲行政院召開紓困記者會。（圖／行政院提供）

▲行政院召開紓困記者會。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院政務委員龔明鑫16日和金管會主委顧立雄合體談個人紓困，焦點放在個人稅務及貸款協助。針對酒店業者或是無法被紓困2.0涵蓋到的「紓困邊緣人」，龔明鑫說明，衛福部的「急難救助金」可以幫助到這些民眾，這筆預算將會再加碼，同時衛福部也會從寬認定。

根據衛福部規定，負擔家庭主要生計責任者發生失業等事故，使家庭生活陷入困難，可以申請急難救助金。負擔家庭主要生活者，核發1到2萬元；非負擔家庭主要生活者，核發1萬元。訪視小組針對於符合資格者，需要立即發給5000元，核定機關須在當日審核後，於24小時內發給關懷救助金1到3萬元。

包含酒店公關及部分勞工，可能因為沒有勞健保或是屬於領時薪工作人員，因此無法被這次的紓困2.0涵蓋，成了「紓困邊緣人」。龔明鑫表示，需要協助的民眾可以申請急難救助，申請上非常簡便，而且衛福部會「從寬認定」，沒有過多的限制，盡量讓需要的民眾都能申請到。

勞動部勞動關係司長王厚偉補充說明，如果願意屈就，勞動部並沒有限制哪一個業別，只要提出申請都可以參加安心就業計畫，立即上工工作機會也可以納入。需要協助的民眾能夠到政府相關單位打工，每月可上工80小時、每小時158元計，每月可獲得12,640元工作津貼。

龔明鑫指出，急難救助金飾本來就有的內容，這次因為疫情加碼到億元，並沒有用到特別預算的部分，如果以後不夠，政院這邊視情況都可以額外再加碼。

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