對岸「武統論」升溫　邱垂正：民主台灣不會屈服於威脅恫嚇





▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

面對新冠肺炎疫情期間對岸「武統論」升溫，陸委會副主委兼發言人邱垂正16日強調，陸方特定激進人士、媒體鼓動的非和平武統言論，無助於雙方良性互動，「我們希望北京當局可以理解，民主的台灣、民選的政府不會屈服於威脅、恫嚇」，兩岸應相互尊重，才符合彼此人民的利益與期待。

邱垂正坦言，近期中共遼寧號航母，或是共機演訓動態非常頻繁，為此，我國防部已經說明，國軍充分掌握台海周邊軍事情勢的變化，未來也會持續關注相關發展。

他進一步呼籲，當前各國致力防疫，各方應共同維護區域和平穩定，切勿一再升高緊張局勢，「相關軍事行動無助於兩岸關係正向發展。」

▲中共解放軍海軍遼寧號航空母艦艦。（圖／CFP）

邱垂正也說，最近本會確實有關注到，陸方特定人士和媒體使用較威嚇的文字，對此台灣政府不歡迎、也不希望此類非和平武統訊息。

他強調，我方致力維護台海和平的立場一貫而堅定，蔡英文總統在選後，面對中共文攻武嚇，秉持不挑釁、不冒進的態度，讓兩岸沒有釀成衝突，「兩岸關係是雙方的責任，我們希望北京當局可以理解民主的台灣、民選的政府不會屈服於威脅、恫嚇，兩岸相互尊重跟良性互動，才符合彼此人民的利益與期待。」

據了解，近日除了中共遼寧號航母艦隊，以及軍機多次在台灣鄰近海域活動外，解放軍東部戰區陸軍微信公眾號，也發布了一篇「丟掉幻想，準備打仗」文章，國台辦轄下的媒體《中國台灣網》更出了一篇「解放軍專家權威解讀『武統』台灣什麼時候開始」的文章，討論武統，進一步升高受疫情影響下的兩岸緊張局勢。

另對於ECFA今年將屆滿10周年，有陸方台研學者直言，續推ECFA不利於「反獨促統。」對此，邱垂正首先強調，個別學者言論我方「不去評論」，另以台灣政府致力維護「兩岸關係和平穩定」現狀的立場，過去兩岸簽署協議都持續有效，也一直落實ECFA，「中止會造成業者損失，傷害兩岸關係」，是我方所不樂見，且目前也並無中國大陸將中止協議的訊息發布。

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