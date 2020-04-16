　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

對岸「武統論」升溫　邱垂正：民主台灣不會屈服於威脅恫嚇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

面對新冠肺炎疫情期間對岸「武統論」升溫，陸委會副主委兼發言人邱垂正16日強調，陸方特定激進人士、媒體鼓動的非和平武統言論，無助於雙方良性互動，「我們希望北京當局可以理解，民主的台灣、民選的政府不會屈服於威脅、恫嚇」，兩岸應相互尊重，才符合彼此人民的利益與期待。

邱垂正坦言，近期中共遼寧號航母，或是共機演訓動態非常頻繁，為此，我國防部已經說明，國軍充分掌握台海周邊軍事情勢的變化，未來也會持續關注相關發展。

他進一步呼籲，當前各國致力防疫，各方應共同維護區域和平穩定，切勿一再升高緊張局勢，「相關軍事行動無助於兩岸關係正向發展。」

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲中共解放軍海軍遼寧號航空母艦艦。（圖／CFP）

邱垂正也說，最近本會確實有關注到，陸方特定人士和媒體使用較威嚇的文字，對此台灣政府不歡迎、也不希望此類非和平武統訊息。

他強調，我方致力維護台海和平的立場一貫而堅定，蔡英文總統在選後，面對中共文攻武嚇，秉持不挑釁、不冒進的態度，讓兩岸沒有釀成衝突，「兩岸關係是雙方的責任，我們希望北京當局可以理解民主的台灣、民選的政府不會屈服於威脅、恫嚇，兩岸相互尊重跟良性互動，才符合彼此人民的利益與期待。」

據了解，近日除了中共遼寧號航母艦隊，以及軍機多次在台灣鄰近海域活動外，解放軍東部戰區陸軍微信公眾號，也發布了一篇「丟掉幻想，準備打仗」文章，國台辦轄下的媒體《中國台灣網》更出了一篇「解放軍專家權威解讀『武統』台灣什麼時候開始」的文章，討論武統，進一步升高受疫情影響下的兩岸緊張局勢。

另對於ECFA今年將屆滿10周年，有陸方台研學者直言，續推ECFA不利於「反獨促統。」對此，邱垂正首先強調，個別學者言論我方「不去評論」，另以台灣政府致力維護「兩岸關係和平穩定」現狀的立場，過去兩岸簽署協議都持續有效，也一直落實ECFA，「中止會造成業者損失，傷害兩岸關係」，是我方所不樂見，且目前也並無中國大陸將中止協議的訊息發布。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

ET快訊
迷客夏慶祝0確診！名字與「這2字同音免費喝」　限時4小時
入手最新iPhone SE！五大電信預購、開賣方案看這裡
北台灣「高溫暴跌10℃」時間點出爐！週末防午後雷雨
藥局、衛生所「週日休息」不賣口罩！這禮拜天開始實施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小孩哭著要風箏！　爸媽「一個動作」被高壓電擊...四肢全部截肢！

對岸「武統論」升溫　邱垂正：民主台灣不會屈服於威脅恫嚇

曾受援助2萬口罩　廣西柳州「加倍」回贈日本阿見町

衰男幫忙倒車…下秒飛甩出「慘遭2次輾壓」噴血亡！法院：朋友要負責

14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」...醫院一查超標900倍

「來自台灣」記者張經義涉違兩岸條例　陸委會將查處...最高罰50萬！

華航「去china」是老戲新編　新華社：這招陳水扁用過

美國務院報告稱中國進行秘密核試　陸外交部：捕風捉影、不值一駁

廣州：外國人不配合隔離治療「強制執行」　嚴重者驅逐出境！

20、21日武漢「類包機」額滿了！　陸委會：兩架次共460人

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

周杰倫隔空將「珍珠移轉」　驚呆現場所有人...黑人驚呼：真的假的!?

小孩哭著要風箏！　爸媽「一個動作」被高壓電擊...四肢全部截肢！

對岸「武統論」升溫　邱垂正：民主台灣不會屈服於威脅恫嚇

曾受援助2萬口罩　廣西柳州「加倍」回贈日本阿見町

衰男幫忙倒車…下秒飛甩出「慘遭2次輾壓」噴血亡！法院：朋友要負責

14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」...醫院一查超標900倍

「來自台灣」記者張經義涉違兩岸條例　陸委會將查處...最高罰50萬！

華航「去china」是老戲新編　新華社：這招陳水扁用過

美國務院報告稱中國進行秘密核試　陸外交部：捕風捉影、不值一駁

廣州：外國人不配合隔離治療「強制執行」　嚴重者驅逐出境！

20、21日武漢「類包機」額滿了！　陸委會：兩架次共460人

防疫罰款還有77件1124萬未繳！4名百萬大咖遭境管…訴願分期頻出招

不斷更新／蘇智傑首局砲轟王溢正　統一1比0領先樂天

替楊秀慧站台　謝龍介：替郭茂林繼續服務玉田

跟進台積電加碼投資　四家半導體供應鏈斥資逾172億元擴產

ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄥˊ們快看過來！高雄餐廳4/30前請吃飯

先探／謝金河：恐懼與貪婪在一念之間

德收100萬片口罩避談台灣！他直呼「311地震捐款翻版」...神轉回憶感人後續

0元入手iPhone SE　3大網購與蘋果官網同步開放預購

彭博：Sony調降PS5今年度出貨量　原因是擔心市場對高售價的接受度

逃逸畫面曝！猖狂黑衣男永樂市場內劫財　推倒80歲嬤「口袋強挖8千元」

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

大陸熱門新聞

川普不給WHO錢　陸外交：已捐2000萬美元

吃下幼稚園甜粥！5歲男童喪命

非籍染疫者「帶5正妹回家激戰」…全被錄下

女大生失蹤「16天後慘遭分屍」生前最後訊息留玄機

2女胸悶一照CT「肺全白了」　竟是消毒液惹禍

登山客驚見白骨腐屍！　警大叫「來幫你的」...馬上發現

忘記教室在哪　男童露無辜眼神求助

數量增20倍！蝗災開始敲中國大門

貴婦狂買愛馬仕　廣州店單日營銷破8千萬

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」急送醫

中國駐泰使館強調「一個中國原則」　泰國網友湧入留言

IT男高燒40℃還加班！CT一查大面積白肺

不要重複使用！新冠病毒在「口罩外側」能活7天

更多熱門

相關新聞

零確診！中山雅樂軒邀你「0元」入住

零確診！中山雅樂軒邀你「0元」入住

繼前天之後，中央流行疫情指揮中心今（16日）再度宣布全台0確診，為了歡慶此刻，台北中山雅樂軒酒店也跟進「+0」熱潮，邀大家一起集氣「天天”0” 確診，疫情快退散！」 凡當日下午2點疾管署記者會公布當日為「0確診」 ，飯店粉專將立即抽出一位粉絲，可於「當日0元入住一晚。」

時力闢謠　華航更名不影響航權

時力闢謠　華航更名不影響航權

金管會拍板期貨信託基金豁免條款

金管會拍板期貨信託基金豁免條款

居家檢疫男名下2房遭查封　家屬火速繳清

居家檢疫男名下2房遭查封　家屬火速繳清

來自台灣張經義　陸委會將查處

來自台灣張經義　陸委會將查處

關鍵字：

新冠肺炎中國湖北大陸武統台灣台海兩岸大陸軍武統一台海危機陸委會國台辦中國台灣網

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

新iPhone SE終於亮相

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

慶二度0確診！超商限時咖啡買1送1

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

貼圖限時免費快下載！　LINE超可愛「熊大健康防疫貼圖」上架

分手羅志祥傳5周…周揚青突PO：來剪髮！

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面