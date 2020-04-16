「來自台灣」記者張經義涉違兩岸條例　陸委會將查處...最高罰50萬！

▲美國總統川普接受東方衛視駐白宮記者張經義提問，張經義表示自己來自台灣，引起外界討論。（圖／翻攝自YouTube／The White House）

記者陳政錄／台北報導

在美國白宮記者會上，回答川普「我來自台灣」的上海東方衛視記者張經義，將被陸委會查處是否違法。陸委會發言人邱垂正16日指出，由於上海東方衛視，是陸方黨務以及政務系統直屬的事業單位，因此張先生若具有中華民國國籍的話，已涉及違反兩岸條例第33條，本會將會同相關主管機關依法查處。

據了解，張經義是在8日於美國白宮舉行的疫情記者會上，被川普問到來自哪裡時，巧妙回應自己「來自台灣」，未表明自己任職於大陸媒體的身分，當時川普還回應「Good」。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

事後，張經義的背景被外界起底，他不只是台灣人，雲林出生在板橋長大，還有政大新聞與阿語系雙學位，31歲就成為白宮記者，現職上海東方衛視白宮記者兼美國新聞中心主編，並經營網路專欄「白宮義見」，雲林縣長張麗善也在臉書發文相挺，表示張經義就是台灣雲林人。

但值得注意的是，由於在大陸以黨領政、黨和媒體工作高度結合下，任職於有大陸官方背景媒體的張經義，也可能違反兩岸人民關係條例，被依法處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

邱垂正今天受訪坦言，由於上海東方衛視，是陸方黨務以及政務系統直屬的事業單位，張先生已經涉及違反兩岸條例第33條中，國人不得擔任中國大陸黨政軍或團體相關職務或為其成員等相關規範，本會將會同相關主管機關依法查處。

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