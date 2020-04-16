廣州：外國人不配合隔離治療「強制執行」　嚴重者驅逐出境！

▲新冠肺炎隔離。（示意圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，廣州市人民政府今（16）日宣布，加強出入境管理工作，加強對外籍人士涉疫情違法犯罪案件的處置力度，外國人不配合隔離治療，將強制執行，情節嚴重者驅逐出境。

廣州市第79場疫情防控新聞通氣會16日舉行，廣州市公安局二級巡視員蔡巍表示近期，為防範境外疫情輸入，廣州公安加強了出入境管理工作，專門成立了入境人員全流程工作專班；同時協助社區衛生防疫部門，對入境人員開展上門走訪，開展核酸檢測工作。

蔡巍指出，對拒不配合衛生防疫部門開展新冠肺炎調查、拒不提供健康信息、拒不透露行踪的外國人，首先對其進行法制宣傳教育，責令其遵守中國法律，配合新冠肺炎調查，告知其相關罰則，仍不配合的，公安機關將依法傳喚或者強制帶離，進入行政案件辦理程序。

▲口罩。（圖／路透社）

對經醫療檢查，衛生防疫部門認為需採取居家或集中隔離醫學觀察、隔離治療措施，當事人拒不執行的，公安機關將依法協助衛健部門強制執行；情節嚴重的，依據《中華人民共和國出境入境管理法》視情依法採取宣布作廢、註銷簽證、限期出境、遣送出境等處理措施。

蔡巍透露，「我們發現，實現警方與外國人的順暢的溝通交流，是公安機關做好管理工作、避免產生矛盾誤解的關鍵。對此，我局緊急組建了一支100人的多語種的翻譯隊伍」。

同時，廣州市公安局的110接警大廳設有英語接處警專席，每班次安排3到5個專席，負責接聽外國人報警和求助電話。如果是其他外語的報警電話，會通過三方通話，轉接廣州市多語種服務平台「960169」提供在線的翻譯服務。

廣州市公安局同時推出數項便利服務措施。對因疫情防控原因需離境回國或在境內參加防控工作的專家，簽證證件申請原則上加急當天辦結。對因疫情防控原因，難以按時出境且無法及時辦理簽證證件的，依法依規視情從輕、減輕或免予逾期居留處罰。推出疫情防控期間出入境證件加急辦、容缺辦、上門辦、在線辦等支持復工復產復學八項便利措施。推出網上在線辦理和雙向速遞，讓外國人足不出戶就可以辦理簽證證件，解決涉外企業疫情期間辦證難題。