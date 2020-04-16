遇年輕女警攔查…BMW男秒闖紅燈逆向鑽巷子！車內這幕驚揭「逃亡真相」

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局2名警員在巡邏時，發現一台白色BMW行車忽快忽慢，上前攔查時，駕駛假意配合，突然加快油門在市區逆向竄逃，最後逼進一條巷內，被一部載客的計程車擋住去路，其中一女警衝向前準備破窗，駕駛自知難逃乖乖下車，隨後在車上起獲大批各類毒品，訊後依毒品罪移送偵辦，並開出16張違規罰單。

▲▼ 板橋員警巡邏驚見一輛BMW形跡可疑，還遇攔查不停。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方表示，16日上午9時許，板橋警分局2名警員在中正路執行巡邏勤務時，在公館路口見42歲郭姓男子開著白色BMW載著36歲林姓友人，車速忽快忽慢，女警林景云見形跡可疑上前攔車，郭男假意配合盤查，卻突然加快油門拒檢。

「支援支援！中正公館路口」警員黃鎮國立刻呼叫警網支援，郭男2人駕車在車水馬龍的市區高速逃逸，期間不但逆向行車還闖紅燈，最後跑進一條巷子，剛好一部計程車有客人下車，擋住郭男去路，正當女警準備擊破車窗時，郭男自知難逃，乖乖開車門下車。

▲▼警方在車內起出大批毒品。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

隨後支援警力到場，在車內查獲海洛因、安非他命、一粒眠、咖啡包、毒糖果等各式毒品。2人接受警方訊問時，互推責任，還不配合地交代毒品來源，警方總共開出16張罰單，罰金高達4萬6千3百元訊後依毒品罪移送偵辦，並追查毒品來源。

據了解，從警1年多的27歲女警林景云，原本擔任憲兵，戍衛總統府，因為受到警察爸爸的影響，報考警察特考班，經過嚴謹的訓練，融合憲兵戰技，可以輕而易舉撂倒高大男警，毒販萬萬沒想到栽在年輕女警手裡。

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