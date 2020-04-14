祝釩剛3染麻「剪髮採尿送驗」　母重病求免關…哥哥帶5萬辦保獲釋

▲祝釩剛涉持有施用大麻油案被檢察官諭令5萬交保，離開台北地檢署時沒說任何話 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人祝釩剛被警方攔檢查獲車上有大麻油，被依持有、施用二級毒品罪嫌移送法辦，14日下午由哥哥祝鏘博帶著5萬現金到台北地檢署辦理交保後獲釋，檢警已對祝採尿、剪髮送驗，確認已有施用大麻前科的祝釩剛是否仍有毒癮。據了解，他表示母親重病，希望不要被關，如有需要，他可以接受到醫院戒癮治療。

據了解，祝釩剛(藝名張又天) 13日晚上到台北市中山區酒吧找朋友解悶，結束後開車行經建國北路農安街口，被警方攔檢，車上含電子煙用油經簡易測試，含有大麻成分，祝釩剛表示，電子煙是年前與朋友到夜店喝酒拿給他抽的，而當時覺得很好抽，朋友因此將菸轉送給他。

由於祝釩剛2007年被查獲在夜店施用大麻，當時送戒治所觀察勒戒後，評估無施用傾向，處分不起訴；2013年2月間，又因在友人住處聚會狂歡遭檢舉，被警方查訪發現祝的口袋內有1包大麻菸草，淨重5.53公克，當時祝的尿液送驗沒有毒品反應，獲得緩起訴，支付國庫6萬元。

▲ 祝釩剛的哥哥祝鏘傅幫忙辦保 。（圖／記者劉昌松攝）

對於祝第3次因大麻被捕，檢察官為了解祝是否毒癮未戒，14日請法醫剪下他的頭髮樣本，將和尿意檢體一併送驗。據了解，已有毒案經驗的祝，很清楚觀察勒戒會被限制行動自由，向檢警表示，母親重病，不希望離家太久，如果未來有需要，希望能讓他自己到醫院接受戒癮治療，別再讓他進戒治所觀察勒戒。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

鈕承澤性侵女助理判4年！ 「7位數和解金」拚緩刑夢碎

孫協志現身北檢 為不動心娛樂提告侵占「該說的都說了」