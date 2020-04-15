各國禁運多！毒品價也飆　高雄市調處破K他命咖啡包毒品案

▲高雄市調處3月份連續破獲2起重大毒品案。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

目前政府部門全數投入新冠肺炎防疫工作，不少有心人認為可以利用「好時機」大賺一筆，可惜檢調單位並不是「塑膠」做的，高雄市調處從今年年初就接獲線報，指出有有毒梟看準各國的禁運令導致毒品行情水漲船高的機會，冒險從越南進口K他命，或是在民宅內私設毒咖啡包工廠，但最後仍全是被市調處一舉搗破。

▲法務部長蔡清祥與調查局長呂文忠前往市調處慰問。（圖／記者洪正達攝）



市調處指出，今年2月份收到線報指出，因新冠肺炎疫情影響，導致各國開始實施禁運，直接讓毒品行情開始飆高，例如K他命每公斤黑市價格已狂漲180萬元，國內毒梟看到這波「商機」，開始到東南亞進行採購，調查局掌握到相關線索後，與海關、鼓山分局、海巡署等單位組成專案小組過濾可疑貨櫃。

▲專案人員發現大量K他命夾藏在成衣中。（圖／記者洪正達攝）



最後果然在15日當天開箱檢驗一只貨櫃後發現211公斤K他命，全數流入市面後可供63萬人次吸食，專案人員更進一步發現，毒品夾藏在成衣中，再平均分散到上百個紙箱中企圖蒙混過關，所幸即時被攔截，否則後果將難以想像，專案人員後續也在3月中前往基隆逮補林姓藥頭，訊後依毒品罪送辦。

另起破獲的毒品案為專案小組日前收到線報，指出有咖啡包工場藏匿在桃園縣平鎮區，經過數月的佈線調查後，3月29日向製毒工廠發起攻堅，逮捕14名嫌犯，由於攻堅時間在清晨，多數嫌犯幾乎在睡夢中就逮。

▲專案人員攻入咖啡包工廠，毒犯嚇得往隔壁陽台逃竄。（圖／記者洪正達攝）



後續經過嫌犯供詞，前往楊梅一處當作倉庫偏的僻平房中查獲毒咖啡包成品6萬8千多包及一粒眠14公斤，讓人詫異的是，該間製毒工廠每天可生產8千到1萬包的毒咖啡包，平均換算日產值500萬之譜，相當的驚人。

▲毒犯演示毒咖啡包製作過程。（圖／記者洪正達攝）

