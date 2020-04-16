狂毆欠債人還外流「爆血影片」　「豆漿明」+豬隊友全部法辦

▲綽號「三粒」的陳姓男子疑積欠60萬元債務，債主找來5名同夥上門討債未果，竟持榔頭、空氣衝鋒槍等物將陳男毆打至頭破血流。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

綽號「三粒」的陳姓男子疑積欠60萬元債務，債主找來5名同夥上門討債未果，竟持榔頭、空氣衝鋒槍等物將陳男毆打至頭破血流，逼他下跪再用塑膠繩綑綁雙手，殘忍的過程疑被一名王姓討債同夥所拍下，事後王男傳給友人，友人再傳給其友人，不知經過幾手後，有人將該段影片於15日上傳知名臉書社團造成瘋傳，引發社會震驚。台中市警局刑大及第二警分局發現影片後，於同日火速將債主陳嫌等6人逮捕到案，經漏夜偵訊，16日上午依恐嚇、妨害自由罪移送台中地檢署偵辦。

15日下午臉書社團《爆料公社》出現一段令人髮指的影片，一群惡煞圍著一名滿臉鮮血的中年男子，不斷以榔頭、空氣衝鋒槍狠敲該男子手肘、膝蓋等關節部位，儘管男子不斷求饒，該群惡煞仍不停手，最後還強逼男子下跪，並用塑膠繩捆綁其雙手。該篇PO文文末寫著「希望台灣警方有看到，趕緊把這些惡煞全部抓起來關」。

▲有民眾於15日PO出該段影片。（圖／擷取自臉書社團《爆料公社》）

據悉，拍攝這段影片的疑為該群惡煞中的一名王姓男子，未知是出自炫耀或是留證的心態，他將影片傳給友人，豈知友人又再傳給其他友人，不知道經過幾手後，有人將影片上傳至臉書，遭到民眾轉貼至臉書社團《爆料公社》，造成瘋傳，更有網友稱「犯罪還拍影片，這是…？」、「這根本豬隊友」等語。

▲據悉，拍攝這段影片的疑為該群惡煞中的一名王姓男子，有網友稱「犯罪還拍影片，這是…？」、「這根本豬隊友」等語。

警方發現這段影片後，立即展開調查，發現案發地點位於台中市北區中清路一帶，於是由轄區內的台中市警局刑大及台中市第二警分局接手偵辦。經查，綽號「三粒」的陳姓被害人（約40歲），積欠綽號「豆漿明」的陳姓嫌犯（約40歲）60萬債務，主嫌陳男於14日晚間，前往被害人位於台中市北區住處協調債務，過程中發生口角糾紛，引發陳嫌糾眾毆打被害人，經被害人找友人擔保債務後，才肯釋放被害人。

經漏夜偵訊，16日上午9時許，警將陳嫌等6人依恐嚇、妨害自由罪移送台中地檢署偵辦。被害陳男送醫治療後已無大礙，至於他傷勢為何、欠下的債務是否為賭債或其他債務，警方正積極將他通知到案，以了解案情。

▲16日上午9時許，警將陳嫌等6人依恐嚇、妨害自由罪移送台中地檢署偵辦。（圖／警方提供）

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