　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女士官控連長強制猥褻　「當時在歐洲蜜月」判無罪...性騷2次判9月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／示意圖／達志影像）

▲陸軍通訊連前簡姓少校連長遭控猥褻女下士，其中一項指控，法官查出當時簡正與新婚妻子於歐洲蜜月旅行，以罪證不足判他無罪。（圖／示意圖／達志影像）

記者白珈陽／台中報導

陸軍通訊連前簡姓少校連長，被該連女下士指控曾多次對她進行親吻嘴唇、撫摸臀部及下體等猥褻行為，台中地院查出，女下士指控的情節裡，其中2016年6月間及同年9月間邀她至簡家中強制猥褻，簡分別在歐洲蜜月旅行及留守部隊，有不在場證明，以罪證不足判他無罪；對於在中山室與連長辦公室內撫摸女下士臀部及親吻，簡坦承犯行，依違反性騷擾2次將他判刑9月，得易科罰金。可上訴二審。

判決書指出，簡男（案發後已遭撤職）於2015年9月16日至2018年1月31日期間，擔任陸軍某通信連少校連長，被害人在該連擔任下士人事士。簡在2017年7月間，於連長辦公室內，利用女下士接受他指導公文時趁機撫摸其臀部；同年11月間，利用女下士於中山室看顧裝備時，趁機親吻對方嘴部，經被害人提告，簡坦承犯行，法官依違反性騷擾防治法將他判刑9月。

至於簡男遭控2016年6月的某周六，邀女下士前往他住處，女下士懾於簡男權勢不敢違逆，於是應邀前往，簡除用手隔著衣物撫摸她胸部，經被害人掙脫並表示拒絕後，仍不予理會，繼續強行脫下她的衣服，再將她推倒在床上，以手撫摸她下體，最後因女下士哭泣簡才作罷。

同年9月3日，簡再次邀女下士至他住處，隔著衣服撫摸她胸部、親吻臉頰，女下士告訴簡生理期到來並拒絕，簡不予理會，強行脫掉她衣褲，以下體摩擦被害人外陰部，她不斷哀求「不要」及哭泣，簡始放棄。

然而針對上述2件指控內容，法官查出，2016年6月份的周六分別為6月4日、11日、18日及25日，其中6月4日為端午節連假，女下士因補班而無休假紀錄；同月9日至11日，簡開車外出，11日時人都待在嘉義市區，不在女下士所指控的犯案地點台中市。另外，簡自同月14日至24日止，與新婚妻子前往歐洲蜜月旅行，因此難認簡邀女下士前往其住處強制猥褻。

至於9月3日，法官查出簡於同月2日至4日待在部隊留守，並未返家，因此針對此2件指控，判簡無罪。可上訴二審。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

影／滿臉血求饒網瘋傳！「豆漿明」討債「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　中警逮到6人

「魔鬼推拿師」折斷女客右手臂　3個字引爆檢怒火：毫無悔改之心

網路賣口罩騙訂金！男落網稱「拉肚子」　警穿防護衣檢遠端偵訊

ET快訊
何妤玟談離婚痛哭！喪父崩潰求老公「每天聊15分鐘」被冷拒
快訊／台中聯結車「鋼條突掉落」！猛插進野馬跑車…車門上秒現大
「台灣」卡喉嚨說不出！德100萬片口罩到手..秒取消感謝捐贈
蔡英文反擊WHO13點聲明：台灣70%會議被拒！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大學上課講義涉抄襲催眠師著作　「1字5元+影片」教授判賠30萬

雙槍藥頭拒捕！　勇警驚險壓制　手指伸板機護弓阻開槍骨折

偷吃狂播種害「中獎3次」！爽玩老婆同事2年狠甩…她崩潰揭姦情：我那麼愛你

快訊／林益世假釋獲准　高院限制出境出海8月、維持每週到警局報到

空靈女警甜美亮麗超吸粉　 民眾笑稱：我不違停好幸福！

快訊／台中聯結車「鋼條突掉落」！猛插進野馬跑車…車門上秒現大洞

LINE媒介少女性交易　嫖客煞車：她看起來就是小孩子！皮條客下場慘

台南女揪團購口罩「我沒賺」　防塵當醫療級1片還賣10元...超慘下場曝

新北保大警「防疫包」超給力　提升防疫執勤更安全

居家檢疫男衝北車網咖打怪！遭罰百萬卻擺爛　父：他病了不是故意　

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

熊熊曖昧男又+1！特斯拉男公主抱回家　喝茫躺懷裡「短上衣拉高險走光」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

大學上課講義涉抄襲催眠師著作　「1字5元+影片」教授判賠30萬

雙槍藥頭拒捕！　勇警驚險壓制　手指伸板機護弓阻開槍骨折

偷吃狂播種害「中獎3次」！爽玩老婆同事2年狠甩…她崩潰揭姦情：我那麼愛你

快訊／林益世假釋獲准　高院限制出境出海8月、維持每週到警局報到

空靈女警甜美亮麗超吸粉　 民眾笑稱：我不違停好幸福！

快訊／台中聯結車「鋼條突掉落」！猛插進野馬跑車…車門上秒現大洞

LINE媒介少女性交易　嫖客煞車：她看起來就是小孩子！皮條客下場慘

台南女揪團購口罩「我沒賺」　防塵當醫療級1片還賣10元...超慘下場曝

新北保大警「防疫包」超給力　提升防疫執勤更安全

居家檢疫男衝北車網咖打怪！遭罰百萬卻擺爛　父：他病了不是故意　

以天光、曲弧回應端莊的拱門　喚醒沉睡半世紀的閣樓公寓

復工後衝業績...IT男高燒40℃還加班！送醫後嚇歪：出現「大面積白肺」

交往8年婚前1個月「突然覺得不該是他」！她曝猶豫原因：似乎是迎合

跟著邕聖祐拜訪阿根廷！《Traveler 2》打卡處也是港片爆紅景點

「金主呆帳」美國欠WHO會費2億美元　比爾蓋茲年捐數字曝光…輾壓其他國家

大學上課講義涉抄襲催眠師著作　「1字5元+影片」教授判賠30萬

「命令保全排隊買口罩」管委會嗆：與繳交管理費無關！苦主曝...還載住戶買菜

居家檢疫新制18日上路　衛福部：不符規定者恐入住集中檢疫所

侯友宜宣布：新北公有場館封閉再延一週！解除疑慮前勿掉以輕心

疫情產生焦慮？　調查：5成青年擔心家人染疫、8成憂家計受影響

插腰＋屁股側邊翹修飾身形曲線　網紅示範10招比基尼拍照技巧

社會熱門新聞

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

即／市民大道6車連環追撞

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

2女碧潭從天鵝船落水亡　真相曝光

新店隨機殺人兇嫌王秉華「哭求交保」：想替死者上香　法院裁定出爐

激戰人夫48回合！21歲嫩妹自爆「16歲被包養」

「小鄭容和」隨機殺人…「3理由」哭求交保

王景玉逃死！高大成：若再殺人，法官賠嗎？

泰女來台追愛發現小三！躲居檢亂跑9天被罰百萬

相差21歲父女戀　教育長腥聞影片被上傳國軍內網

更多熱門

相關新聞

色男拉高中妹施魔手　她反擊抓臉...指甲留DNA揪狼

色男拉高中妹施魔手　她反擊抓臉...指甲留DNA揪狼

桃園市李姓男子去年1月間清晨騎車外出，發現偏僻路上有一名高中女生徒步上學，李男趁天色昏暗，以手摀住嘴巴將其推入路旁田中強吻，還強行撫摸猥褻，正要脫去內褲時，女生雙手猛抓李男臉部並高聲求救，李痛到趕緊騎車逃逸，高中女生事後提告；桃院法官認為，李事後認罪且與高中女生和解，審結依強制猥褻罪嫌將李男判處有期徒刑1年4月，本案還可上訴。

6歲女揭短髮舅性侵惡行

6歲女揭短髮舅性侵惡行

早餐店老闆戀上洗頭小妹　重罰25萬

早餐店老闆戀上洗頭小妹　重罰25萬

雙飛一次2200　常客壞到一半遭破門

雙飛一次2200　常客壞到一半遭破門

22歲男套弄到抬頭　她路過驚叫嚇壞

22歲男套弄到抬頭　她路過驚叫嚇壞

關鍵字：

連長女士官猥褻性騷蜜月

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

新iPhone SE終於亮相

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

白宮：台曾通報人傳人遭WHO已讀不回

旅美夫婦確診逃回台！苦苓揭關鍵：不要再譙了

川普不給WHO錢　陸外交：已捐2000萬美元

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面