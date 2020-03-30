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持槍、電擊棒搶電子遊藝場40萬　羅東警7小時逮2嫌

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▲涉及強盜罪的張嫌及林嫌被移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝）

▲涉及強盜罪的張嫌及林嫌被移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭29日發生電子遊藝場遭人持空氣槍、電擊棒搶走40餘萬元後逃逸，搶嫌隨後在三星鄉大埔地區，由另名共犯接應，並沿途丟棄作案車輛、衣褲及電擊棒等犯案物品，湮滅犯罪證據。2名搶嫌還是逃不過警方火速追緝，7小時後落網被依強盜罪移送偵辦。

▲▼張嫌作案用空氣槍（上圖）及丟棄的電擊棒（下圖紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼張嫌作案用空氣槍（上圖）及丟棄的電擊棒（下圖紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼張嫌作案用空氣槍（上圖）及丟棄的電擊棒（下圖紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

29日清晨6時許，羅東鎮某電子遊藝場，遭1名歹徒持槍強盜現金新臺幣40餘萬元後逃逸，隨後在三星鄉大埔地區由共犯接應，並沿途丟棄作案車輛、衣褲及電擊棒等犯案物品，企圖湮滅犯罪證據。

宜縣警局局長謝進賢獲知後，立即指派羅東分局與刑大共組專案小組展開調查，調閱相關監視器畫面鎖定歹徒影像，並以車追人，分析比對犯嫌身分為張姓治安顧慮人口及林姓犯嫌。

經專案小組人員抽絲剝繭，迅速掌握張嫌及林嫌住處，並派員前往查緝，終順利逮獲，起獲全數贓款、犯案槍枝（CO2空氣槍）、作案衣褲及電擊棒等證物，全案依違反刑法強盜罪移送臺灣宜蘭地方檢察署偵辦。

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