影／滿臉血求饒網瘋傳！「豆漿明」討債「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　中警逮到6人

記者白珈陽／台中報導

臉書社團《爆料公社》15日下午流傳一段影片，影片中一群人手持榔頭、衝鋒槍，對一名滿臉鮮血的中年男子拳打腳踢，該男子不斷求饒，警方發現該影片後主動偵辦，查出這是一起討債案件，發生在14日晚間於台中市北區中清路與健行路附近，起因疑為被害男子欠債60萬元債務，主嫌陳男前往討債未果，毆打被害人洩憤。台中市警局刑大與台中市第二警分局15日晚間9時許，帶回涉案的陳姓主嫌等6人，並查扣2把空氣衝鋒槍、3把榔頭，全案漏夜偵訊中。

▲被害陳男疑欠債60萬元，遭陳姓主嫌等6人持空氣槍、榔頭毆打，滿臉鮮血。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 台中市第二警分局15日晚間9時許，將陳嫌等6人帶回偵辦。（圖／記者白珈陽攝）

有網友於15日在臉書社團《爆料公社》PO出一段影片，一名中年男子滿臉是血，遭一群人手持衝鋒槍、榔頭毆打，儘管中年男子不斷求饒，該群人仍沒有停手的意思，影片全程約4分鐘，警方發現該影片後，雖未接獲被害人報案，仍主動偵辦，發現案發地點位於台中市北區中清路與健行路附近，由台中市警局刑事警察大隊與台中市第二警分局接手偵辦。

▲有民眾於15日PO出該段影片。（圖／擷取自臉書社團《爆料公社》）

▲影片中被害人不斷向對方求饒。

警方初步調查，綽號「三粒」的陳姓被害人（約40歲），積欠綽號「豆漿明」的陳姓嫌犯（約40歲）60萬債務，主嫌陳男於14日晚間，前往被害人位於台中市北區住處協調債務，過程中發生口角糾紛，引發陳嫌糾眾毆打被害人，經被害人找友人擔保債務後，才肯釋放被害人並由友人協助送醫，送醫後無大礙已返家休養。

警方15日晚間9時許將陳姓主嫌等6人，帶回第二警分局偵訊，並查扣2把空氣衝鋒槍、3把榔頭，進警局前，因處防疫時期，警謹慎起見，為陳嫌等人量額溫、噴酒精消毒。全案暫依恐嚇、討債、妨害自由等罪偵辦，已報請檢察官指揮。

台中市第二警分局長蔡元戎呼籲，民眾如有任何糾紛，應循法律途徑，理性協調，如違法使用暴力，警方絕不姑息寬貸，定將迅速查緝，依法究辦。

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