「魔鬼推拿師」折斷女客右手臂　3個字引爆檢怒火：毫無悔改之心

▲蔣姓推拿師台中市西區開設調理室。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

蔣姓推拿師2018年間為鄭姓女子推拿，進行至將鄭女右手反折向上板拉的動作時，突然「卡喳」一聲，鄭女右手臂肱骨幹應聲破裂性骨折，經鄭女提告，蔣辯稱對方是被茶几絆倒，但檢察官查出錄音檔案，蔣卻向鄭女及其父親道歉，還稱「錯估她骨密度，太脆了」，檢認蔣於偵查中狡辯，開庭時又態度不佳，豪無悔悟之心，依業務過失傷害罪將他起訴。

起訴書指出，蔣姓男子（52歲）是台中市西區某調理室的推拿師，2018年8月11日下午，他為鄭女（30多歲）進行推拿時，貿然對鄭女的右手反折向上板拉，致鄭女右手臂肱骨幹碎裂性骨折。

偵訊時，蔣否認業務過失傷害的犯行，他辯稱，當日鄭女從她休息的座位走到治療床時，可能不小心被茶几絆倒，去用右手撐住牆壁，他有聽到「卡喳」一聲，他本來以為只是茶几碰撞的聲音，後來鄭女向他說她手沒有力氣，於是建議鄭女去照X光，「當天我根本沒有幫她做民俗療法」。

▲蔣男辯稱，鄭女從她休息的座位走到治療床時，可能不小心被茶几絆倒，去用右手撐住牆壁，他有聽到「卡喳」一聲。

不過檢察官勘查雙方對話檔案內容，發現在鄭女的父親問蔣是否將女兒的手弄斷時，蔣回稱「應該是我判斷有誤啦，沒想到她會骨折，骨密度這麼低」、「這個問題是我釀成的，我勇於面對，我也勇於來承擔」、「不好意思，就是不好意思，我就是錯誤了估算她的骨密度，太脆了，所以沒有估算到這一點」等語。

檢察官又查出，依照現場茶几及座椅所擺放的位置，離牆壁甚遠，非伸手就可碰觸的距離，蔣辯稱鄭女是因被茶几絆倒、用手去撐牆壁導致骨折，並不合理。加上蔣與鄭女及其父親的對話，檢認定蔣的辯詞不足採信。

檢察官審酌，蔣犯後態度不佳，且於偵查中飾詞狡辯，開庭時態度更是傲慢不遜，毫無悔悟之心，對司法全然無尊重，並未與被害人達成和解，聲明法院量處適當之刑。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】



網路賣口罩騙訂金！男落網稱「拉肚子」 警穿防護衣檢遠端偵訊



《甘味》男星高盟傑涉販毒辯「沒收錢」 檢依毒品罪起訴



一中商圈工地擋土牆突倒塌 「工人活埋3小時」送醫不治