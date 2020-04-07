「以為同業搶客」衝上去爆打　台南轉運站鬥毆案3嫌送辦

▲台南市警五分局帶回涉案主嫌陳姓男子等3人到案，全案訊後依聚眾鬥毆等罪送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南轉運站機車租賃業者日前發生鬥毆案，有2被害人被打傷送醫，台南市警五分局7日帶回3嫌到案，全案偵訊後依聚眾鬥毆、傷害罪等嫌移送台南地檢署偵辦，五分局重申嚴正執法立場，不容暴力挑釁。

據了解，台南運轉站4月2日下午1時36分許，有租車業者疑看到同業進入地盤，誤以為要搶客，涉嫌衝上前朝對方一陣猛打，被打男子的員工拿出手機錄影，也遭受波及，2人都被打傷送醫救治。雖然事後被指控的業者表示，是離職員工和對方狹路相逢才會動手，但被打的2名被害人依法向市警五分局提告。

市警五分局指出，4月2日下午1時36分在，台南市北區公園路台南轉運站發生機車租賃業者鬥毆糾紛案件，胡、蔡2名被害人被打傷送醫。台南市警五分局接獲民眾報案後，立即前往了解查處，經調閱、蒐集相關影像資料及查訪證人後，確認涉嫌人身分，立即7日由員警帶同主嫌陳姓男子（41歲）及在場助勢者曾姓男子（35歲）、郭姓男子（28歲）等3名涉嫌人到案，全案依刑法第150條聚眾鬥毆、傷害罪等嫌移送台南地檢署偵辦。

案發生後，市警五分局已加強轉運站的巡邏密度，重申保障合法，取締非法是五分局堅持的信念，若有違法攬客的行為，將依社會秩序維護法第64條移請法院裁處，或依道路交通管理處罰條例第81條之1處罰；同時也將結合相關局處（交通局、勞工局、財稅局等）進行第三方警政，執行聯合稽查，絕不容許有任何暴力行為破壞法治社會。

台南轉運站是市長黃偉哲相當重視的交通建設，不但是台南市具指標性的公共運輸場站，也是台南的門面，絕不容許不肖業者滋事。市警五分局宣示嚴正執法、依法行政，全力打擊不法，以確保轉運站營運秩序與安全，提供民眾優質的服務品質及治安環境。

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