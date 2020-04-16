「心情不好吃點藥」…地下樂團前主唱供毒出人命！死者母不信：女兒很乖

記者孫于珊／台北報導

地下樂團「暴君」前主唱蕭逸，涉提供毒品給一名許姓女子服用，無料許女竟當場暴斃，檢方依違反《藥事法》轉讓禁藥致死罪，將蕭逸起訴。台北地院16日上午開庭，蕭逸已認罪，並當庭向許女母親致歉，但許母仍無法接受，認為女兒很乖，不可能碰毒，質疑蕭逸迄今都未說出真相！

▲蕭逸認罪致歉，表示目前月薪3萬2000元，500萬賠償金將分期付款，自己每月給付2萬元，其餘1萬5000元先由家人幫忙，未來再慢慢還給家人。（圖／記者孫于珊攝）

蕭逸描述案發情形稱，當時許女說她心情不好，還說她患有思覺失調症，但自己沒看過她的診斷書，也沒陪過她去看醫生，當下覺得「心情不好吃點藥也沒關係」，因此對許女說，桌上的藥「妳想吃就可以拿」。

蕭逸還表示，他是文化大學社會福利學系畢業，目前他在私人機構當社工，沒有在兼職做音樂了，並坐著低頭鞠躬，向親友、受害家屬、在場的許母等人道歉，說他學到一個非常慘烈的教訓，不僅影響到自己，也害到別人，他不會再濫用任何藥物了，若需要上法治教育課或服勞役，他都會盡力完成。

蕭逸的律師也說，蕭逸無前科，有穩定工作，也與被害家屬達成和解（賠償金500萬），被害家屬也願意給緩刑，且蕭逸算自首，希望法官給予減刑及緩刑機會。

▲被害家屬雖難以接受蕭逸的說詞，但覺得他還年輕，願給自新機會。（圖／記者孫于珊攝）

承辦警員今也出庭作證稱，當天獲報有人「服藥自殺」，他趕抵現場時，只有蕭逸等3名男子，許女已送醫搶救，但他見蕭逸抽菸時，手不停顫抖，神情不安，異常緊張的模樣，令他直覺案情不單純。他把3人帶回派出所做筆錄時，蕭逸起初僅稱許女是自殺，之後才私下和他承認有供藥，另2男則不知情。因案發現場找不到藥丸、藥粉或吸食器等任何證物，蕭逸認罪前，無法得知他的犯行。

然而許母無法接受蕭逸的說法，認為女兒是被騙或是遭誘拐等，攸關女兒清白，但蕭逸講得像她的寶貝女兒「自找」似的，一直沒說明動機及案情真相；許母還說，她很清楚女兒個性，當天女兒是因為「談工作」才去蕭逸家，女兒平常是個自律乖巧的女孩，非常反對毒品，若身邊有人吸毒，反而會勸說，怎可能主動施用？且女兒談工作時不可能吃藥、喝酒，也不可能吃陌生人給的東西，反觀蕭逸家亂的跟垃圾堆一樣，女兒怎麼可能會發現桌上放一包藥，還問「這是什麼？」

許母的律師則說，蕭逸是許女生前唯一接觸最密切的人，但蕭逸第一時間沒坦承犯行，還推稱藥物是許女自行取用，後因情勢所逼才認罪，不是自願或出於自身悔悟，不符合自首要件，另外，雖雙方達成和解，但家屬認為蕭逸沒有說出實情，難以原諒。

合議庭庭末諭知5月28日宣判。

檢警調查，蕭逸於2018年3月18日晚間，邀在電影圈中工作的許女到家中聊天，不料許女吞藥後竟發狂大叫、全身抽搐倒地，送醫後不治；蕭逸剛開始還辯稱「許女自己拿搖頭丸來吃」，並將剩下的搖頭丸丟進馬桶沖走，事後才情緒崩潰坦承。

檢警相驗許女遺體時，發現她雙臂有多處瘀青及紅腫，且體內驗出4種二級毒品；蕭逸的尿檢中，也驗出2種與許女相同的毒品，檢方認蕭逸涉轉讓毒品致許女死亡，依違反《藥事法》起訴。至於蕭逸施用毒品部分，則移轉至蕭逸戶籍所在地南投，由南投地檢署偵辦。

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