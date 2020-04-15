山老鼠line叫小黃載珍貴木材　主嫌跑了！計程車司機：冤枉啊我是無辜的

▲▼林務局南投林區管理處，會同警方查獲雇用計程車，載運盜採台灣扁柏珍貴木案。小黃司機辯稱不知情，仍依違反森林法移送。（圖／張弘昌翻攝，下同）

記者張弘昌／南投報導

林務局南投林管處及警方，在仁愛鄉武界林道查獲盜取珍貴林木案。警方上前攔車逮人時，1名負責背運男子趁亂逃逸，警方在計程車後行李箱，查扣2塊台灣扁柏角材。僅管計程車司機稱純載客、「不知情」，警偵詢後將涉協助「搬運」的小黃司機依違反森林法移送，並持續追查逃逸男子到案中。

被逮陳姓計程車司機辯稱，晚間6時許接到LINE電話，才前往山區載客下山，不知乘客身分是山老鼠、完全不知情等。但小黃司機行為，已觸犯森林法第50條，協助竊取森林主、副產物，收受、搬運、寄藏、故買或媒介贓物者，處6月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、300萬元以下罰金。

南投林管處所接獲，攀登干卓萬群峰新竹林管處志工通報，有山老鼠在林道徒步揹木塊，疑有盜取珍貴林木情形。林管處會同仁愛和保七總隊警方上山，攔下正要下山計程車，查獲台灣扁柏角材30.76公斤，但疑似落跑外籍移工的山老鼠逃逸，小黃司機辯稱是有人叫車才去載人，不知道是要載運盜伐木。

經查，去年9月2名落跑外籍移工，搭計程車連同盜伐近57公斤台灣扁柏樹瘤和角材下山時，在仁愛鄉武界林道，被埋伏警方和南投林管處人員逮到，14日晚同樣又在武界林道，有運送伐林木的計程車被逮。

警方呼籲，協助搬運、寄藏或仲介，來路不明疑盜伐珍貴林木或贓物，行為均已觸犯森林法，陳姓計程車司機稱「不知情」仍無法卸責，已依違反森林法罪嫌移送。

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