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社會 社會焦點 保障人權

「帽T男」闖國姓鄉三合院綁屋主劫3.5萬　純樸鄉親超怕

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▲南投縣國姓鄉三合院民宅，驚傳歹徒刀綑綁老屋主傷人、強盜財物案，警方已組專案小組追查。（圖／記者張弘昌翻攝）

▲南投縣國姓鄉三合院民宅，驚傳歹徒刀綑綁老屋主傷人、強盜財物案，警方已組專案小組追查。（圖／記者張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

南投縣國姓鄉驚傳民宅強盜案！住北港村長北路三合院林姓老屋主，15日傍晚返家時突被控制行動，蒙面歹徒用繩索綑綁時，還持菜刀割傷林男左手腕，搜刮搶走3萬5000元後逃逸。林脫困後報警，手腕口就醫後無大礙。歹徒大膽闖民宅持刀強盜行徑，令純樸鄉間居民人心惶惶，警方已組專案小組全力偵辦緝兇。

被洗劫財物76歲林姓老翁與女兒同住，案發前天午他跟平常一樣，騎機車外出到附近曾們廟公的寺廟，與朋友喝茶、聊天、下棋，傍晚返家機車剛停好走進客廳，突然冒出一名穿帽T、蒙面歹徒，手持菜刀將他制伏。

確認與老翁同住的女兒尚未返家，歹徒拿出繩索綑綁老翁雙手，連雙眼、嘴巴也被封住。押著老翁搜刮家中財物時，拿走他身上有現金3萬5000元。

為恐嚇林姓老翁不得抵抗，歹徒持菜刀劃傷老翁左手腕，見他鮮血直流，又以衛生紙、膠帶為他止血。歹徒搜刮財物後徒步離開，老翁才設法自行掙脫報案求救。

警方趕到先將他送埔里基督教醫院救治，幸無大礙，但屋內及屋外留下斑斑血跡，令人怵目驚心。警方封鎖現場鑑識採證，被害人不僅受傷，內心更是恐懼，考量居住地點偏僻等安全性，老翁暫由外地子女接回同住。

大膽潛入民宅傷人行搶，讓附近鄰居感到十分害怕。鄰居表示，林翁平時與人為善，應未與人結怨，家庭生活小康，會成為歹徒作案目標，鄰居也很納悶。也希望警方迅速破案，防範歹徒再以相同手法闖民宅強盜財物。

・銀色新潮包裝暱稱「銀貂霜」

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