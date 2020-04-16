1.29億元醫療物資馳援黑龍江　湖北首度支援外省抗疫

▲三架載滿價值1.29億元新台幣醫療物資的專機，自武漢天河機場飛往黑龍江綏芬河。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

黑龍江新冠肺炎疫情不斷擴大，曾為疫情最嚴重的湖北省於昨（15日）裝載價值近3000萬元人民幣（約1.29億元新台幣）的口罩、防護服、呼吸器及心電圖等醫療物資，由三架中國郵政運輸機馳援黑龍江。湖北省經信廳副廳長郭濤表示，「這批物資飽含著湖北人民對黑龍江人民的感恩之情。」

▲湖北支援黑龍江醫療物資上寫著，「千里為鄰，戰疫必勝」。（圖／翻攝人民日報）

《湖北日報》報導，郭濤提到，湖北新冠肺炎疫情暴發後，相隔千里的黑龍江給予大力援助，先後派來8批共1554名醫護工作者，還緊急調集3000噸大米等物資，「保障了湖北疫情防控物資需求。」

郭濤指出，這批援助黑龍江的物資包括醫用防護服5萬套、N95口罩10萬只、醫用外科口罩100萬只、一次性醫用口罩200萬只、移動DR1台、正壓呼吸器50套及配件2500套、空氣消毒機300套、有創呼吸機5套、心電監護儀100台、注射泵121台、輸液泵63台。

▲黑龍江新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透社）

黑龍江省截至15日止，新增確診病例4例、新增無症狀感染者11例（哈爾濱市），累計本土確診病例505例，現有確診病例23例（哈爾濱市）、無症狀感染者16例（哈爾濱市），尚有582人正在接受醫學觀察。此外，黑龍江省新增境外輸入確診病例16例（境外輸入無症狀感染者轉為確診病例2例），均為中國籍，從俄羅斯入境。