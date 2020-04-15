全台面積最大！竹山竹筍產銷履歷　團體認證通過授證

▲▼為推廣南投竹山竹筍農特產，鎮公所邀集種竹筍農友，以團體名義申請產銷履歷驗證，通過正式驗證竹林農地達347公頃共32位農友，15日舉行授證儀式。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投竹山特產「竹筍」產銷更透明，有生產履歷身分證明竹筍，也可推上國際農產品市場。竹山鎮公所輔導竹山果菜市場公司，結合鎮內32名種竹筍農友，以團體名義共同申請，拿到農委會產銷履歷證書，15日舉行授贈儀式，希望能提供安心竹筍給消費者食用。

竹山鎮公所透過竹山果菜市場公司，今年10月著手規劃「竹筍產銷履歷推廣計畫」，由竹山果菜公司以團體驗證方式，開始接受筍農參加產銷履歷驗證程序，截至3月底農糧署會同專業認證單位，已正式驗證竹林農地達347公頃共32位農友，是國內目前竹筍認證面積之冠。

竹山鎮的孟宗竹、麻竹、桂竹筍及冬筍年產量約20萬公斤，目前待驗中的竹林農地還有100多公頃，未來竹山鎮可推廣的竹筍種植面積約600公頃。竹山鎮公所鎮長陳東睦表示，希望未來從竹山產出的竹筍，都能多一筆保障，讓民眾在食的方面，能更安心。

驗證通過後，每個筍農都有自己專屬的產銷履歷標籤及QR code，有認證竹筍未來也可透過通路，銷售到各地生鮮超市據點，消費者購買時，就可以清楚看見農友的產地及筍別，讓民眾可以更清楚知道，食用的食材來源。

竹筍產銷履歷授證儀式，也利用竹山當季生產採摘的竹筍，料理數道竹筍美食供品嘗。竹山鎮長陳東睦強調，未來竹山果菜市場，就是一個全台最大得竹筍市場交易平台，民眾可以來果菜市場購買竹筍，也希望更多優秀農友加入，把竹山的竹筍推廣出去。

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