帶死去患者家屬去隔離　醫生慘被150鄉民亂石狂砸滿身是血！

▲醫護人員為了救人慘被鄉民扔石頭砸傷。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情讓許多醫護人員在前線辛苦救人，印度北方邦近來卻發生，醫護人員帶死去病患的家屬前去隔離時，竟然被150名當地民眾狂扔石頭攻擊，導致頭部與臉部流血受傷。

這起誇張事件15日發生在北方邦的莫拉達巴德縣(Moradabad)，從影片中可看到，病患與醫生要登上救護車時，大批鄉民竟然開始朝救護車狂砸石頭，即使警察到場也是一樣，造成醫生與警察總共3人被砸傷，警車與救護車也被嚴重破壞，還有滿地的石頭。

救護人員表示，「我們前往死者的家，要帶4名家屬前去隔離時，當我們的團隊與病人一起登上救護車時，現場突然湧出一群人對我們扔石頭，我們都受傷了，幸好警方後來趕到現場。」

警官帕塔克(Amit Pathak)表示，家屬一上車，現場約有150人開始砸石頭，導致救護車與警車遭到破壞，已成立專案小組嚴加調查，目前已逮捕到17名涉案人士，其中包含7名婦女，之後將會以國家安全法進行起訴。

Attack on doctor and policemen in Moradabad. Guess which community attacked them? pic.twitter.com/tSh2LS1BpQ — Mrs. Lucifer

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