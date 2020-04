邊境被封無法回國！　泰男狂走路2天跳海「從馬來西亞游回來」

▲男子竟然從馬來西亞游回泰國。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續肆虐,在馬來西亞打工的一名泰國男子,因為2國關閉邊界無法回家,想念家人的他徒步走了2天到邊界後,竟然乾脆下海想要游回去,結果游到精疲力盡昏迷在海上,幸好被出海打漁的漁夫給救了性命。

泰國沙敦府(Setul)警方14日下午2時30分接到報案,有漁民出海時在水面上發現漂著一名年約50歲的男性,救起後發現對方是住在當地的45歲男子叻納蓬(Ratanapol Pan-un),長期在馬來西亞打工的他因為疫情受困該國,太想回到家人身邊才會鋌而走險。

警官馬納維吉(Banjerd Manavej)表示,叻納蓬走到邊境後一直在尋找適合游泳的地方,最後他發現一個只有100公尺寬的狹窄運河,然而下水後無法抵擋強烈海流,才會被沖向大海,「村民發現他時,他已經精疲力盡了,但他很開心能夠見到我們」。

叻納蓬送醫檢查後身體健康狀況良好,目前在國家檢疫中心接受14天隔離,被當局指控非法入境的他,將面臨泰銖800元(約台幣737元)罰款。警官則說,「其實他不需要這樣做,因為邊界檢查站即將在周六(18日)重新開啟,但我能理解這名男子迫切想回家的心情。」

