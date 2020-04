監獄擔心群聚感染讓他提早出獄　「隔天就犯下殺人案」再被關

▲男子才剛出獄竟然又犯下殺人案。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國佛羅里達州一間監獄因為擔心新冠肺炎疫情,可能在監獄內造成群聚感染,便釋放罪刑比較輕的囚犯,然而一名男子出獄後,竟然只隔一天就再度犯案,因為涉嫌槍殺案又被警方逮捕。

希爾斯波羅郡(Hillsborough County)警方表示,犯下持有毒品罪的26歲男子威廉斯(Joseph Edwards Williams),上月19日因為疫情被當局提早釋放後,隔天便與進步村(Progress Village)所發生的一起槍殺案件有關,當天晚上10時40分許多民眾報案,聽到街上傳來陣陣槍聲,造成一名男子死亡。

警方調查後於本周一(13日)在吉布森頓(Gibsonton)逮捕威廉斯,由於他是因為疫情,才被監獄提前釋放的164名罪犯之一,如今再度犯案讓警長科德(Chord Chronister)痛批並呼籲,州檢察官應該要在法律所容許的最大範圍內,來起訴被告。

