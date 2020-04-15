台南左鎮玉井交界傳山林火警　 空拍機協助定位申請直升機吊掛水袋滅火

▲台南市左鎮區及玉井區交界中正里發生山林火警，台南市119出動空拍機協助定位，申請直升機吊掛水袋滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市左鎮區及玉井區交界中正里，15日下午發生山林火警，台南市119救災救護指揮中心隨即派遣人車前往搶救，因起火在半山腰火勢及燃燒面積很大，消防車上不去，消防局出動空拍機協助定位，申請直升機吊掛水袋滅火。

台南市消防局指出，現場為林務局的林班地，119派遣玉井分隊前往處理，現場指揮官經由消防局長明峯指示，請求空勤總隊直升機助及消防局義消義消通訊中隊空拍機協助，現場並以手機定位回傳勤務中心確實位置，以供後續派遣參考，並加強周界防護避免延燒民宅。

在等待申請直升機及空拍機支援同時，在場警義消人員部署水線防止延燒、徒步以火撲上山撲滅火勢，共計派出警消14車28人及義消通訊中隊4車7人3空拍機前往搶救。

山林火警面積大約燒損0.2公頃，義消通訊中隊到達後以空拍機升空環繞四周協助了解火警範圍，並協助定位將座標回報指揮中心告知空勤總隊直升機火警方位；下午3時28分由台東豐年機場（編號NA704）、3時:30分由台中清泉崗機場（編號NA705），各起飛一架直升機支援，警義消已跟林務局人員在稜線會合，並請左鎮17與玉井15號兩部車在民宅附近警戒；直升機共計撒水5梯次，因日落而返航，因夜晚救災不易徒增危險，目前留警消4人及林務局2人於現場警戒，待16日早上視情況再行申請直升機支援。

台南市長黃偉哲表示，最近降雨量偏低，天乾物燥，容易引發火災，尤以山林一遇火源往往一發不可收拾，正如星星之火可以燎原，特此呼籲上山市民朋友注意火源管理，切勿遺留火源，山林保育不易，希望共同守護山林。

消防局李局長明峯表示，這次救災即時回報現場狀況，立即派遣義消通訊中隊空拍機及申請直升機協助，消防人員立刻以手機定位回傳確切地點，在山林等廣範圍火警中，可有效進行火點定位，使救災人員及支援單位可迅速了解火點分佈，提高搶救部署效率，為一次有效的救災應用。

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