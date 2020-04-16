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偷吃狂播種害「中獎3次」！爽玩老婆同事2年狠甩…她崩潰揭姦情：我那麼愛你

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▲呂姓女子3年前與簡姓男子發生婚外情，姦情曝光後兩人互告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲黃姓男子偷吃老婆同事，還讓對方懷孕3次，事後又與對方提分手，小三因此將姦情全盤托出。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／高雄報導

黃姓人夫與妻子的黃姓女同事大搞婚外情，2人多次在外嘿咻，黃女還為他墮胎3次，而他事後不想再與黃女交往提出分手，但沒想到對方竟氣得把姦情告訴妻子，結果反被提告求償。高雄高分院審理後，判黃女須賠償黃男妻子30萬元。

根據判決，黃男妻子提告主張，她與黃女是同事，而黃女明知道黃男是她先生，卻仍偷偷交往，期間還多次發生關係，黃女更因此懷孕，直到2017年11月22日，黃女才主動向她坦承姦情，讓她相當痛苦，憤而提告求償。

法院開庭時，黃女卻否認姦情，還說根本沒有跟黃男發生關係，更遑論有因而懷孕3次的事。黃女還說，她對黃妻說的內容，全都是為了配合黃男想要離婚的說詞，但事實上並非如此。

黃男則出面證稱，2人4年前開始交往，交往2年多，一開始就有發生過關係，也曾讓黃女懷孕，更在2016年農曆過年帶黃女去墮胎，隔年2月中旬又陪黃女到婦產科拿藥，之後對方又說懷孕了，但他不清楚後續情況。

黃男還提到，因為2人有金錢往來，2人的互動也都是在上班期間才發生，原本妻子並不知情，但最後因為他想提分手，黃女才把2人姦情全盤托出，還因此鬧上警局。

法院事後調查，黃男夫婦與黃女2017年11月28日到警局作筆錄時，黃女向警方說出，「那我小孩生下來可以驗DNA吧？如果我小孩生下來是他（黃男）的，他要負責任對不對？」更向黃妻嗆聲，「我小孩生下來，我沒有要拿，要提告就提告」，但事後卻又打電話給黃男求情，「我可以拜託你，不要告我好不好」、「小孩我會拿掉，好不好」、「我那麼愛你，為什麼」等。

此外，法官也查出黃女婦產科的診斷紀錄，且也有墮胎事時，因此認定2人姦情，在審酌黃女的經濟收入及家庭狀況後，判黃女須賠償黃妻30萬元。全案確定。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

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