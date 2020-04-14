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拋孕妻摩鐵激戰！小三嬌嗔：好大～咩咩不舒服　他一聽爽撩「慾求不滿」下場曝

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▲桃園市邱姓男子與盧姓女子發生婚外情，盧女去年懷孕生子，邱男遭盧女前夫提告妨害家庭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黃姓男子拋下懷孕後期的妻子與小三到摩鐵嘿咻，事後還互傳鹹濕對話互撩，法官判他須賠償妻子30萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／基隆報導

黃姓男子透過微信認識一名陳姓女子，2人相談甚歡，黃男最後竟不顧妻子正值懷孕後期，竟與陳女到摩鐵嘿咻。直到黃妻發現2人鹹濕對話，陳女稱，「今天咩咩不舒服，都怪你」、「太大，呵呵」等，而黃男也回應，「你不喜歡喔」，黃妻事後氣得提告，而陳女也被判刑2個月；黃妻另提民事求償，法院也判黃男與陳女須連賠償30萬元。

判決書指出，黃男與陳女2018年3、4月間透過微信認識進而交往，而陳女明知黃男已婚，卻仍與對方到摩鐵嘿咻，事後還傳訊，「今天咩咩不舒服，都怪你」、「太大，呵呵」，而黃男見狀，也開心回應，「哈哈，你不喜歡喔」，陳女接著說，「喜歡」，黃男再回應，「哈哈，看得出來，慾求不滿喔！」

黃妻事後發現2人的親密對話，氣得直問黃男，而黃男也坦承出軌，讓黃妻氣得對2人提告。

法官審理後認為，陳女違背了善良風俗，與黃男發生關係，傷害了正值懷孕後期的黃妻，讓黃妻承受了難以言喻的精神痛苦，因此將陳女依妨害家庭罪判刑2個月。黃妻再提民事求償，法官則判黃男與陳女須連帶賠償30萬元。全案可上訴。

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