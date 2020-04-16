一篇文章救台灣！PTT「護國神文」原PO身分曝光回應了：這只是應該做的

▲「護國神文」原PO身分被起底，但低調不願受訪，僅表示，「這只是應該做的」。（圖／翻攝批踢踢）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

一篇由PTT鄉民發的「護國神文」，因被時任疾管署發言人、副署長羅一鈞發現後回報工作群組，成為台灣超前部署與及時通報WHO人傳人的疑慮重要關鍵。消息一出引起關注，原PO的帳號也被起底，原來這篇文章是台中童綜合醫院泌尿外科醫師呂謹亨的妹妹所發，面對記者訪問，低調的2人僅表示這是應該做的，其餘則不願多談。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥15日透露，疾管署防疫醫師發現PTT上有網友轉貼武漢市衛健委緊急通知，公告內容請醫院針對不明原因肺炎患者要加強診療收案，隨即把訊息放置署內討論群組。當時仍值戰務（發言人）的副署長羅一鈞清晨5點多看到相關訊息後，也立刻展開行動，寄信到中國大陸疾控中心及世界衛生組織，希望對方針對相關訊息提供回應。

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PTT上的這篇文章事後被鄉民狂讚，更直呼這篇文章是「護國神文」，而原PO的身分也隨之被起底，原來原PO是台中童綜合醫院泌尿外科醫師呂謹亨的妹妹。《ETtoday新聞雲》記者16日一早致電給呂謹亨醫師，他則代妹妹回應，這些都只是應該做的，經過與家人討論過後，認為還是低調就好，其餘的則不願多談。

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