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拒繳居家檢疫落跑罰金！台商9土地被查封　嚇傻秀「財產證明」：願分24期繳錢

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▲防疫計程車內的帷幕隔板。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲盧姓台商不配合居家遭開罰，他事後拒繳，行政執行署台北分署立刻查封他9筆土地。（資料照／記者許宥孺翻攝）

記者陳韻如／台北報導

盧姓台商3月才從廈門返台，卻在入境時大鬧機場，還拒絕居家檢疫14天，甚至企圖從小港機場搭機出境，所幸被及時攔下並開罰100萬元。不過，盧男事後卻拒繳違反《傳染病防治法》100萬元罰款，行政執行署台北分署日前已查封他在台南關廟區9筆土地。對此，盧男15日緊急赴台北分署表示，希望能給他一點時間，並強調願意繳清罰款。

回顧案情，盧姓台商3月9日從廈門返台，依照規定他必須接受居家檢疫到3月24日，但他在機場時不但不配合填寫聯絡方式等資料，機場檢疫官安排他隔離住宿，他也沒乖乖入住指定旅館，經警政單位協尋，發現盧男已轉往高雄小港機場企圖出境，所幸及時被相關單位攔下。

對此，台北市政府也立即以盧姓台商違反居家檢疫規定，多次出入公眾場所、輾轉搭乘計程車及高鐵等大眾交通運輸工具，開罰新台幣100萬元。高雄地檢署也在4月8日針對他在機場大鬧涉嫌妨害公務等罪部分提起公訴。

不過，盧姓台商卻仍然拒絕繳納罰款，行政執行署台北分署接手追債，已對盧姓台商祭出限制出境、出海令，同時查出他名下在台南市關廟區等地有9筆土地，經囑託台南分署發函查封後，若盧姓台商仍拒繳罰款，將擇期進行後續拍賣折抵。

此消息一出，盧姓台商嚇得在15日直奔台北分署，並秀出財產證明，強調有意願繳清罰款，但因他在大陸經商，資金也都在那，希望能給他一點時間。另外，他還提出，「願以大陸存款每年11萬利息，分24期繳罰款」，但遭到拒絕，而台北分署目前正積極商討其他繳款方式，另也同步調查盧男名下可變賣財產，希望能盡快讓此案件落幕。

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