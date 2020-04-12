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女助理戀上人夫「摩鐵跑透透激戰」　感情生變慘遭衝康…小三獨背39罪

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▲桃園市林姓男子遭少女指控於去年8月帶其上摩鐵2度發生親密關係，但林喊冤反認，少女卻不知林有刺青等特徵，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳姓女子日前戀上人夫阿豪（化名），2人墜入愛河後多次上摩鐵激戰，怎料她事後卻遭提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

陳姓女子日前被人夫阿豪（化名）追求，2人墜入愛河後多次至摩鐵發生關係，怎料之後他們感情生變，阿豪心生不滿下竟跟妻子表明婚外情事實，妻子氣的向陳女提告。法官勘驗相關證據後，依相姦罪共39罪判陳女有期徒刑1年2月，得易科罰金42萬元，緩刑3年，但期間須付保護管束，並服勞役80小時。

擔任外貿助理的陳女日前在人夫阿豪的猛烈追求下，整個暈船與阿豪陷入熱戀，期間2人多次在台中、台南、高雄等處多間摩鐵發生關係，總計至少39次。怎料之後2人感情生變，阿豪不甘心竟冒充自己老婆，以正宮姿態在Line上謊稱「阿豪得重病」，進而取得陳女承認出軌、與自己發生姦情的證據。

獲得證據後，阿豪誠實向老婆自白出軌，豪妻知情後起初氣憤向2人提告通姦及相姦，但護夫心切的她在訴訟期間撤告老公，變成僅提告陳女相姦。檢方調查時，以2人總計發生146次關係共犯146罪起訴陳女。

法院勘驗當事人說詞、行車ETC記錄級飯店入住資訊，認定2人背著豪妻偷情屬實，且他們在2017年2月至2018年9月間總計上中、南部各處摩鐵共39次，但法官考量陳女犯後態度尚可，且當初她被阿豪冒充正宮欺騙時不僅承認犯行，還充滿悔意，可見陳女良知未泯，且最初又是阿豪先主動追求，審結依相姦罪判處有期徒刑1年2月，得易科罰金42萬元，緩刑3年，但期間須付保護管束，並須服勞役80小時。全案仍可上訴。

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